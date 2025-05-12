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大谷翔平母親節曬愛女小手萌翻　藏驚喜彩蛋：連Decoy都沒忘

▲大谷翔平母親節用粉紅球棒、曬小手全家福。（圖／路透、大谷翔平IG）

▲大谷翔平母親節用粉紅球棒、曬小手全家福。（圖／路透、大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平在母親節這天透過Instagram發文，向母親與愛妻真美子表達感謝，並首度以「父親」身分迎接節日。他貼出的家庭合照中，粉絲驚喜發現寶寶的衣服似乎藏有愛犬Decoy的名字與自己背號「17」，引發熱烈討論。

美國時間5月11日（台灣時間12日）適逢母親節，大谷翔平在個人Instagram上傳一張他與妻子真美子以及剛出生的愛女三人手牽手的照片，搭配文字「Happy Mother’s Day」與紅花表情符號，獻上祝福。這是他們夫妻倆升格為父母後，共同迎接的第一個母親節。

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雖然大谷愛犬「デコピン（Decoy）」未現身照片中，但眼尖的粉絲注意到寶寶穿著的服裝上，疑似印有「Decoy」字樣與大谷的球衣背號「17」。有部分字母被手掌遮住，仍有網友留言：「大谷這次也沒忘記Decoy」、「寶寶衣服上的Decoy和17太感人」。

當日大谷也於響尾蛇戰中以「第1棒・指定打擊」身分先發，5打數2安打1打點，幫助道奇以8比1大勝，球隊重返分區龍頭。他也將連續安打場次推進至9場，展現穩定火力。根據統計，自2021年首次在母親節比賽以來，大谷在母親節出賽累計16打數5安打，打擊率達.313並貢獻4打點，顯示這天對他來說具有特別意義，也常有優異表現。

關鍵字： 大谷翔平母親節道奇家庭愛犬

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