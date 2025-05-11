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生涯首完封恰巧在母親節　古林睿煬感性告白：這一勝送給阿嬤

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／綜合報導

旅日投手「台灣金孫」古林睿煬11日於日本職棒締造歷史代表作，在火腿對戰樂天金鷲之役中，繳出98球完封勝，不僅完成生涯首次完投、完封，更以壓倒性內容將球隊送上太平洋聯盟龍頭。特別的是，這場勝利恰逢母親節，古林也難得在賽後訪談中提及在台灣的阿嬤，感性表示要將這一勝獻給她。

這場比賽是古林睿煬挑戰日職後的第3場先發，他主投9局僅用98球，未被保送，僅被敲出2支安打，送出7次三振。前6局更一度演出5.2完全比賽，最終以壓倒性內容寫下職業生涯首度「完封勝」，同時也是百球內完成9局的「麥達克斯式完封」（Maddux）。

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談到最想感謝誰」，古林毫不猶豫地說：「因為剛好是母親節，很謝謝阿嬤，謝謝她的照顧與支持，這一勝給她當作母親節。」

古林從小由祖母扶養長大，在台灣就有「金孫」之稱，這次在母親節投出壓倒性好投，也讓他興奮表示：「剛好是生涯第一次完封，又在日職，還遇到母親節，真的都很剛好，真的非常開心。希望以後能有更多場。」

古林睿煬順利完封勝，談到第9局登板心情，他回憶道，「當下就想把比賽投完，自己完投，沒有多想麥達克斯完封，基本上這件事時，我一開始根本不敢想有這件事。當下想得是用球數還很少，可以把第九局吃掉，希望能完投完封就好。」

關鍵字： 古林睿煬台灣金孫日職完封勝母親節

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