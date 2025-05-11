快訊／周天成台北賽收下亞軍　化解4個賽點仍錯過第5冠

▲台灣一哥周天成力拚台北賽第5冠失利。（圖／台北羽球公開賽提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽今（11）日進行最終決賽，在女雙謝沛珊／洪恩慈、男雙王齊麟／邱相榤都將冠軍留在台灣後，男單一哥周天成壓軸登場拚冠，交手新加坡一哥駱建佑。小天首局以14比21讓出， 次局21比15扳平，兩人決勝局激戰，小天化解4個冠軍點，最終仍以20比22落敗，無緣賽史第5冠。

世界第7的台灣一哥周天成過去在台北賽4度封王（2016、2017、2019、2022），他今年也一路殺入決賽，碰上世界第11的新加坡一哥駱建佑，兩人過往7次交手，小天保有4勝3敗些微優勢，今日尋求個人賽史第5冠，首局與駱建佑一路拉鋸到8比8，隨後連掉2分，以10比11進入技術暫停。

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小天下半局被拉開分差，無法有效製造攻勢得分，防守端也有些掙扎，局末被對手打出6比0猛攻，以14比21讓出。進入次局，小天重整旗鼓，打出6比3的反擊，以11比8進入技術暫停。小天下半局持續主宰局面，以20比13取得7個局點，21比15將戰局扳平。

來到決勝第3局，雙方開局3比3，多拍來回後，小天展現網前優勢取分，4比3超前，兩人形成拉鋸戰，小天以8比11進入技術暫停。小天暫停後繼續追分，挑戰失敗後陷入10比13落後，還好兩波強攻迫使對手出現失誤，逼近到12比13，隨後駱建佑擊球出界，比數回到13平。

在14平後，兩人一度43拍來回，小天連丟2分，陷入14比16落後，所幸他韌性十足，精彩救球後，在網前的進攻得手，追到16平，可惜隨後發球失誤，駱建佑再靠著落點巧妙的一球得分。小天關鍵時刻連失4分，被對手逼出4個冠軍點，小天冷靜化解，比數回到20平，但駱建佑隨即又獲得第5個冠軍點，小天最終以20比22落敗，無緣賽史第5冠。