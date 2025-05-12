勇士後場新星10投1中挨批　主帥護航：貢獻不只得分

▲勇士波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士G3在主場以97比102惜敗給灰狼，系列賽陷入1比2落後，場邊話題圍繞著後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的表現，他全場上場近39分鐘，卻10投1中僅得5分，成為外界質疑的焦點。然而，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後迅速為愛將護航，強調波傑姆斯基在場上的貢獻絕不僅止於得分。

「如果我們贏下比賽，根本沒人會在意他得了幾分。」柯爾直言，「BP（波傑姆斯基）不是一名得分手，他是一個全能的籃球員，他做了很多正確的事。」

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▲柯爾指出波傑姆斯基在場上不只能貢獻得分。（圖／達志影像／美聯社）

儘管勇士痛失奪勝機會，但柯爾依舊認可波傑姆斯基本季的成長與貢獻，肯定他防守積極且分配球權流暢，是位優秀的球員，只是因為當家一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣，勇士的進攻壓力驟增，讓其他球員的短處被無限放大。

本場比賽，巴特勒（Jimmy Butler）與庫明加（Jonathan Kuminga）合力砍下63分，但第4節關鍵時刻，格林（Draymond Green）接連失誤、犯滿離場成為比賽轉折點。灰狼在艾德華茲（Anthony Edwards）狂轟36分的帶領下，最終用一波33比24的末節攻勢收下勝利。

▲波傑姆斯基本場手感不佳。（圖／達志影像／美聯社）

針對波齊姆斯基本場的表現，柯爾再次強調，「我們不指望他成為柯瑞，我們要他打出自己的比賽，專注防守、搶籃板和做聰明的選擇，他整季都是這麼做的。」