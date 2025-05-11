TOTO盃少棒桃園市大逆轉　睽違8年再奪冠代表出征小馬亞太區

▲▼TOTO盃少棒，桃園市冠軍、台東縣亞軍。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第114屆TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰11日熱血開打，桃園市少棒隊在比賽前段受制於臺東縣投手壓制，一度0比5落後，但5局下猛然爆發，以猛烈打線與對方投手控球失準為契機，一舉攻下8分逆轉，終場就以13比8力退臺東縣，睽違8年再度抱回冠軍獎盃，將代表參加小馬聯盟亞太區少棒賽。

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本場冠軍戰，臺東縣開局氣勢如虹，首局靠著5次保送與安打搶下3分，4局上再添2分擴大領先。反觀桃園市前4局僅擊出1支安打，毫無建樹。不過5局下出現轉機，桃園市打線甦醒，靠著5支安打、5次保送與1次投手犯規，單局13人次猛攻灌進8分完成逆轉。

儘管6局上臺東靠第4棒沈雁翔掃出右外野方向追平3分砲將比分扳成8比8平手，桃園市並未被氣勢打亂，6局下再度展現打線爆發力，以6支安打與1次觸身球再攻下5分鎖定勝局，終場以13比8奪勝。

受到天候影響，原訂的季軍戰（臺北市對高雄市）取消，兩隊並列第3。本屆TOTO盃由桃園市奪冠，臺東縣獲得亞軍。這也是桃園市自2017年後，時隔8年再度在此賽事登頂。

▲▼TOTO盃少棒，個人獎頒獎。（圖／中華棒協提供）

獎勵名單：

團體獎：

冠軍：桃園市

亞軍：臺東縣

季軍：臺北市、高雄市並列

第5名：臺中市 總得分率：1.308

第6名：雲林縣 總得分率：1.219

第7名：臺南市 總得分率：0.741

第8名：新竹市 總得分率：0.606

個人獎：

打擊獎：謝承濬（桃園市）

打點獎：杜凱恩（臺東縣）15分打點

全壘打獎：杜凱恩（臺東縣）4支全壘打

投手獎：李洋銘（臺北市）9.1局、防禦率1.5

最有價值球員：謝承濬（桃園市）

教練獎：李國強（桃園市）

