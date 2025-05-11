世壯運開幕運動員代表揭曉　周思齊等3人共同宣誓

▲周思齊重披戰袍率「山羊兄弟」參加世壯運，延續一生熱愛。（圖／世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年世界壯年運動會將於5月17日盛大登場，這場全球矚目的運動盛事匯聚超過百國選手，展現「運動無界、人生無限」的精神。開幕典禮運動員宣誓代表名單今（11）日揭曉，分別由台北代表周思齊、新北代表林說以及帕拉代表張維捷擔任，3人將在典禮上共同宣誓，象徵賽會對多元族群、共融價值及跨城市協作的支持。

周思齊棒球熱愛延續 運動伴隨一生

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台北代表周思齊是阿美族退役職業棒球選手，長期致力推動壯年體育活動，並以自身經驗鼓勵不同年齡層持續運動。他指出，世壯運的魅力在於提倡「終身運動」，而非追求競技成績，展現運動作為生活態度的延續。他表示，「職業賽場上的競技表現有其年齡限制，但世壯運強調的是在每個人生階段挑戰自我並享受運動的過程。」

周思齊本屆將組隊參加男子棒球賽，他的隊伍「Goatbros山羊兄弟」由一群棒球愛好者組成，儘管隊員平日各有工作，他們仍為比賽投入大量時間練習。周思齊認為，棒球不僅是職業生涯的一部分，更是一輩子的熱情。他說，「重新穿上球衣是提醒自己，無論年齡如何，只要還有熱情，就值得繼續投入。」除了體能訓練，周思齊和隊友還安排友誼賽，以重拾比賽節奏。他鼓勵所有參賽者，「站上場就是一種勝利，希望大家能享受運動帶來的快樂與成就。」

▲羽球名將林說將參加70歲組賽事，展現全民運動精神。（圖／世壯運執委會提供）

羽球名將林說再出發 見證「全民運動」的包容

新北代表林說是台灣羽球界的先鋒人物，曾在1970年代的法國與瑞士公開賽上奪得多項冠軍。此次受邀擔任運動員代表宣誓，她坦言感到榮幸且興奮，並透露家人尤其是孫子們對她參與典禮充滿期待。

林說將參加70歲女子雙打及團體賽，她表示，本屆世壯運首次加入「休閒組」，讓更多運動愛好者參與，展現賽事對全民運動的包容性。她期待與各國選手交流並享受比賽過程，並簡單地勉勵所有參賽者：「加油再加油，全力以赴！」她希望每位選手都能在賽場上盡情展現自己，感受運動帶來的快樂與榮耀。

▲帕拉代表張維捷堅持備戰，盼激勵更多身障者挑戰自我極限。（圖／世壯運執委會提供）

身障運動員的堅持 張維捷游出生命高度

帕拉代表張維捷是S7級游泳選手，曾參加多屆亞帕運，平日熱衷於鐵人三項及泳渡日月潭等挑戰。他表示，「世壯運不僅是對個人努力的肯定，也是鼓勵所有身障運動員勇敢追夢的舞台。」張維捷特別讚賞賽會的包容性，身障組別與一般賽事同步進行，讓不同背景的選手能在同一平台上交流。

本屆比賽，張維捷秉持一貫的備賽態度，按照教練課表全力訓練。他希望透過自己的表現，激勵更多人突破限制並追求夢想，也鼓勵參賽者多參與活動、結交新朋友，拓展運動的社交價值。他表示，「比賽不僅是競技，也是人生厚度的延伸。」

3位代表齊聚開幕典禮 宣誓運動精神

宣誓儀式將於5月17日開幕典禮上隆重舉行，3位代表將帶領全球壯年選手共同承諾，以尊重、公平與熱情投入每場比賽。世壯運期盼透過這場盛會，展現運動不分年齡、背景或身體條件的普世價值，讓每個人都能從中找到自信與連結。