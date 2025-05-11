運動雲

>

世壯運開幕運動員代表揭曉　周思齊等3人共同宣誓

▲▼世壯運運動員宣誓代表周思齊、林說、張維捷。（圖／世壯運執委會提供）

▲周思齊重披戰袍率「山羊兄弟」參加世壯運，延續一生熱愛。（圖／世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年世界壯年運動會將於5月17日盛大登場，這場全球矚目的運動盛事匯聚超過百國選手，展現「運動無界、人生無限」的精神。開幕典禮運動員宣誓代表名單今（11）日揭曉，分別由台北代表周思齊、新北代表林說以及帕拉代表張維捷擔任，3人將在典禮上共同宣誓，象徵賽會對多元族群、共融價值及跨城市協作的支持。

周思齊棒球熱愛延續　運動伴隨一生

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北代表周思齊是阿美族退役職業棒球選手，長期致力推動壯年體育活動，並以自身經驗鼓勵不同年齡層持續運動。他指出，世壯運的魅力在於提倡「終身運動」，而非追求競技成績，展現運動作為生活態度的延續。他表示，「職業賽場上的競技表現有其年齡限制，但世壯運強調的是在每個人生階段挑戰自我並享受運動的過程。」

周思齊本屆將組隊參加男子棒球賽，他的隊伍「Goatbros山羊兄弟」由一群棒球愛好者組成，儘管隊員平日各有工作，他們仍為比賽投入大量時間練習。周思齊認為，棒球不僅是職業生涯的一部分，更是一輩子的熱情。他說，「重新穿上球衣是提醒自己，無論年齡如何，只要還有熱情，就值得繼續投入。」除了體能訓練，周思齊和隊友還安排友誼賽，以重拾比賽節奏。他鼓勵所有參賽者，「站上場就是一種勝利，希望大家能享受運動帶來的快樂與成就。」

▲▼世壯運運動員宣誓代表周思齊、林說、張維捷。（圖／世壯運執委會提供）

▲羽球名將林說將參加70歲組賽事，展現全民運動精神。（圖／世壯運執委會提供）

羽球名將林說再出發　見證「全民運動」的包容

新北代表林說是台灣羽球界的先鋒人物，曾在1970年代的法國與瑞士公開賽上奪得多項冠軍。此次受邀擔任運動員代表宣誓，她坦言感到榮幸且興奮，並透露家人尤其是孫子們對她參與典禮充滿期待。

林說將參加70歲女子雙打及團體賽，她表示，本屆世壯運首次加入「休閒組」，讓更多運動愛好者參與，展現賽事對全民運動的包容性。她期待與各國選手交流並享受比賽過程，並簡單地勉勵所有參賽者：「加油再加油，全力以赴！」她希望每位選手都能在賽場上盡情展現自己，感受運動帶來的快樂與榮耀。

▲▼世壯運運動員宣誓代表周思齊、林說、張維捷。（圖／世壯運執委會提供）

▲帕拉代表張維捷堅持備戰，盼激勵更多身障者挑戰自我極限。（圖／世壯運執委會提供）

身障運動員的堅持　張維捷游出生命高度

帕拉代表張維捷是S7級游泳選手，曾參加多屆亞帕運，平日熱衷於鐵人三項及泳渡日月潭等挑戰。他表示，「世壯運不僅是對個人努力的肯定，也是鼓勵所有身障運動員勇敢追夢的舞台。」張維捷特別讚賞賽會的包容性，身障組別與一般賽事同步進行，讓不同背景的選手能在同一平台上交流。

本屆比賽，張維捷秉持一貫的備賽態度，按照教練課表全力訓練。他希望透過自己的表現，激勵更多人突破限制並追求夢想，也鼓勵參賽者多參與活動、結交新朋友，拓展運動的社交價值。他表示，「比賽不僅是競技，也是人生厚度的延伸。」

3位代表齊聚開幕典禮　宣誓運動精神

宣誓儀式將於5月17日開幕典禮上隆重舉行，3位代表將帶領全球壯年選手共同承諾，以尊重、公平與熱情投入每場比賽。世壯運期盼透過這場盛會，展現運動不分年齡、背景或身體條件的普世價值，讓每個人都能從中找到自信與連結。

關鍵字： 世壯運周思齊林說張維捷

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝　絕讚投球幽默語錄曝光

新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝　絕讚投球幽默語錄曝光

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

98球超省力完封勝感謝隊友相挺　古林睿煬：想再多站幾次英雄台

98球超省力完封勝感謝隊友相挺　古林睿煬：想再多站幾次英雄台

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

繼陽耀勳後13年首人　古林睿煬日職壓制完封寫台灣投手紀錄

繼陽耀勳後13年首人　古林睿煬日職壓制完封寫台灣投手紀錄

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

李多慧拆丸子頭痛到慘叫　嘆：沒有痛苦就沒有美麗

熱門新聞

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝　絕讚投球幽默語錄曝光

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

98球超省力完封勝感謝隊友相挺　古林睿煬：想再多站幾次英雄台

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

繼陽耀勳後13年首人　古林睿煬日職壓制完封寫台灣投手紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

2新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝

3「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評

4古林睿煬98球超省力完封勝感謝隊友相挺

5火腿輪值豪華有甜蜜煩惱　金村尚真完投勝竟遭2度下放

最新新聞

1恭喜古林睿煬完封樂天　古久保：漂亮

2前悍將瑞恩8局無失分　韓華13連勝

3「麟榤配」搭檔後首冠到手！

4莊昕諺「更有名」　川岸強期待高

5古林睿煬百球內完封台灣第3人！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366