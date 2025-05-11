巴特勒直言「勇士得穿上大人的褲子」　身後擁吻情侶搶鏡引熱議

▲比賽第4節巴特勒與裁判溝通時，背後情侶擁吻搶鏡成焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在西區準決賽G3飆出33分，這是他今年季後賽首次單場得分突破30大關，但他在比賽最後8分鐘熄火，勇士最終遭到灰狼逆轉落敗。談到在沒有柯瑞（Stephen Curry）的情況下該有的心態，巴特勒直言，「我們得穿上大人的褲子」，意指要成熟面對困難。

巴特勒此役再現「季後賽Jimmy」的身手，首節就獨攬11分，整場狂飆33分、7籃板和7助攻，這是他今年季後賽首度單場突破30分。他在此系列賽繳出場均23.3分、8.3籃板、6.3助攻，高居勇士得分、籃板與助攻3項數據榜首，扛起沒有柯瑞在場時的重任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

“I don’t care how many shots I shoot. I don’t care how many points I score, if it’s not towards winning none of that ever matters… Next time it has to be in a win.”



Jimmy Butler III after he was asked about being more aggressive shooting tonight pic.twitter.com/5oHhRJ0Trb — 95.7 The Game (@957thegame) May 11, 2025

「我不在乎自己出手幾次，也不在乎拿了多少分，如果這些表現無法幫助球隊贏球，那一切都毫無意義，」巴特勒說，「下一次，我要把這樣的表現放在勝利裡。」

▲巴特勒G3砍下33分，今年季後賽單場首度飆破30分。（圖／達志影像／美聯社）

美中不足的是，巴特勒在比賽最後8分鐘突然熄火，沒能擋住灰狼的反撲，勇士也錯失奪勝良機，以97比102吞下G3敗仗，系列賽陷入1比2落後。主帥柯爾（Steve Kerr）賽後高度肯定巴特勒，「Jimmy 表現太棒了，他真正掌控了比賽，讓我們有機會贏球，只是我們沒能把比賽收下。」

勇士此戰前3節防守成功壓制灰狼，末節進攻卻顯得猶豫，單節被打出33對24的攻勢，錯失了一場原本有機會贏下的比賽，代價慘重。在當家頭牌柯瑞最快也要G6才能回歸的情況下，巴特勒直言，他們得「穿上大人的褲子」，「我們得振作起來、成熟一點，拿出真正的競爭態度，沒有柯瑞也要全力拚戰。」

Let us know when you see it ???????? pic.twitter.com/VH89LwL2cX — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 11, 2025

這一戰還有一個意外插曲，巴特勒第4節在場上與裁判討論判決時，他背後的兩位勇士球迷正在激情擁吻，引發社群媒體熱議，這場季賽後堪稱「場上場下都打得火熱」。