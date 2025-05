巴特勒直言「勇士得穿上大人的褲子」　身後擁吻情侶搶鏡引熱議

▲比賽第4節巴特勒與裁判溝通時,背後情侶擁吻搶鏡成焦點。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)在西區準決賽G3飆出33分,這是他今年季後賽首次單場得分突破30大關,但他在比賽最後8分鐘熄火,勇士最終遭到灰狼逆轉落敗。談到在沒有柯瑞(Stephen Curry)的情況下該有的心態,巴特勒直言,「我們得穿上大人的褲子」,意指要成熟面對困難。

巴特勒此役再現「季後賽Jimmy」的身手,首節就獨攬11分,整場狂飆33分、7籃板和7助攻,這是他今年季後賽首度單場突破30分。他在此系列賽繳出場均23.3分、8.3籃板、6.3助攻,高居勇士得分、籃板與助攻3項數據榜首,扛起沒有柯瑞在場時的重任。

“I don’t care how many shots I shoot. I don’t care how many points I score, if it’s not towards winning none of that ever matters… Next time it has to be in a win.”



Jimmy Butler III after he was asked about being more aggressive shooting tonight pic.twitter.com/5oHhRJ0Trb