坦圖G3終結低迷手感　直面批評：成為那個人就要接受一切

▲塞爾提克一哥坦圖終於在G3終結低迷手感。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓塞爾提克在系列賽前2戰慘遭逆轉後，終於在G3找回狀態，以115比93擊敗紐約尼克止敗。當家球星坦圖（Jayson Tatum）此役繳出22分、9籃板與7助攻的全能表現，終結了自己前2戰手感低迷的陰霾。

面對外界批評聲浪，坦圖賽後坦言，「當你成為那個核心球員，就必須接受一切。我過得很好，賺了很多錢，也照顧好家人，體驗了很多美好生活，但這一切也伴隨著責任和批評。我拿過很多獎項，也受到很多讚譽，但我並不完美，有些時候我確實應該打得更好、做得更多，而這就是成為領袖的一部分。」

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▲坦圖認為自己好評價、壞評價都必須接受。（圖／達志影像／美聯社）

坦圖補充說，「我明白這些批評不只針對我，以前有很多偉大球員也曾經歷過，未來也會有人面對。我打球是帶著喜悅的，如果有一天滿臉怒氣走上球場，那就不是我，也不是我打出最好表現的方式。所以無論順境或逆境，我都要保持一樣的心態，這才是好男人該有的品格。」

塞爾提克靠著這場勝利將系列賽扳成1比2，坦圖的正面心態和領袖風範也再次展現出他作為衛冕冠軍核心的價值。