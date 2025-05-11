朗希爆5分無三振也不下放！羅伯斯力挺：大聯盟學習更有價值

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）11日（台灣時間）在與響尾蛇戰前接受媒體訪問，針對前一戰佐佐木朗希提前退場的狀況表示，目前沒有將他下放小聯盟的考量，強調「在這裡學習才有最大的價值」。

佐佐木朗希10日先發出戰，僅投4局0出局就退場，失掉5分，是他生涯最差表現，且首次出現單場無三振紀錄。外界因此出現「是否需調整至小聯盟」的聲音，但羅伯斯明確否認。

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對於佐佐木近期球速僅停留在95英里左右，羅伯斯表示：「與其說是球速問題，更重要的是控球。他若投不出98至99英里，那麼球的落點就變得更為關鍵。即便球速夠快，控球依然重要，尤其在目前這個球速區間下，更需要精準控制。這是他與球隊必須共同面對的課題。」

羅伯斯指出，佐佐木還是大聯盟一年級生，適應過程中需要給予一定的寬容。他也認為，目前佐佐木的表現仍屬於「未完成素材」的範圍內，並說：「朗希是非常有天賦的投手，但目前仍處於養成的階段，就像是在完成學習過程。我們本來就有這樣的心理準備，雖然成績不理想他一定也很辛苦，但這裡是競爭激烈的大聯盟。」

有記者詢問是否可能考慮下放至小聯盟調整，羅伯斯回應：「與其講理論，不如實際經歷來得有幫助。他現在確實面臨困境，但這就是最好的學習經驗。大聯盟的打者會直接告訴你需要修正什麼，這比任何建議都來得直接。他會逐步調整，而這樣的歷練，只有在這裡才能獲得。」

被問到若狀況持續是否會調整安排，羅伯斯重申：「目前完全沒有考慮將他下放，我認為他在這裡學習到的東西，非常有價值。」

他也提到去年山本由伸的例子：「去年山本剛上來的時候也需要適應期。他當時年紀比朗希大，投球局數也比較多，但一開始也遇到困難。就算是有實績的投手，想適應大聯盟也需要時間。我們對朗希目前的情況並不感到意外，這是成長的一部分。」