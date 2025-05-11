今永昇太傷後吐心聲：「懊悔睡不著」　坦言陷入無力與自卑感

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

芝加哥小熊日籍投手今永昇太因左大腿後側緊繃，目前被列入15天傷兵名單，這是他升上大聯盟以來首次進入傷兵名單。今永11日（台灣時間）在客場紐約進行傳接球練習後受訪，坦言：「真的很不甘心，受傷當晚我一夜難眠。」

今永是在5月4日對釀酒人之戰中於6局下進行一壘補位時感到不適，經診斷為左腿後側肌群緊繃，球團隨後將他列入傷兵名單。他坦言，受傷後內心十分難受，「即使只是站在場上，也可能在某些時刻成為球隊的力量；但受傷後就像人在職場卻什麼都做不了，陷入一種無能為力的自卑感。」

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今永也反思道：「即使自認為已經做好準備，但只要受傷，那些準備就只是『以為』，這是身處這個世界必須學會接受的現實。」

他表示，目前將透過持續進行傳接球、逐步回到訓練節奏。對於是否安排模擬打擊（Live BP）或小聯盟出賽作為復出準備，他說：「應該會有這樣的安排，我沒有特別堅持做什麼，主要會依照球隊方針來配合。」

今永本季表現亮眼，進入傷兵名單前防禦率低至1.08，是小熊先發輪值中的重要戰力，預期球隊將謹慎安排他的復出節奏。

當天今永也在球場進行了傳接球訓練。之後還被拍到與本系列對手紐約大都會的日本投手千賀滉大開心談話的場景，兩人面帶笑容交流，展現日籍球員的好情誼。