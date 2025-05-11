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終於沒被逆轉！塞爾提克20記三分轟爆尼克　G3重拾準星扳回一勝

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克前兩戰連續遭尼克20分大逆轉重擊，終於在東區準決賽G3強勢反撲，他們今（11）日作客麥迪遜花園廣場，從開賽就掌握節奏，一路壓制對手，最終以115比93大勝22分，將系列賽扳成1比2。主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）坦言，過去72小時很黑暗，但正是這段掙扎過程幫助球隊G3取勝。

綠衫軍首節便打出氣勢，一度領先達25分，半場就投進12顆三分球、全場外線更是40投20中，三分命中率飆高到50%，一雪前2戰三分合計100投25中的「前恥」。綠衫軍G3整體進攻流暢、完全掌握比賽節奏，且沒有再重蹈前兩戰的覆轍，全場堅守防線不鬆懈，狂勝了22分。

▲▼塞爾提克坦圖、普里查德。（圖／達志影像／美聯社）

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▲普理查替補狂砍23分，寫下生涯季後賽新高，三分10投5中火力兇猛。（圖／達志影像／美聯社）

此役最大亮點來自新科最佳第6人得主普理查德（Payton Pritchard），他轟下個人季後賽生涯新高23分，其中三分球10投5中。根據統計，這是自1991年麥克海爾（Kevin McHale）對上活塞以來，綠軍替補球員在客場季後賽中單場最高分紀錄。

全隊得分次高的則是前2戰狀態低迷的一哥坦圖（Jayson Tatum），他的命中率從3成以下回升到4成，貢獻22分、9籃板和7助攻，外帶2抄截；布朗（Jaylen Brown）則拿下19分。另外兩名先發懷特（Derrick White）和霍佛德（Al Horford）分別繳出17分、15分，兩人聯手命中6記三分。

▲▼塞爾提克坦圖、普里查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖手感回溫，命中率提升至4成。（圖／達志影像／美聯社）

綠軍此役也有效控制失誤，僅出現8次，比起前兩戰合計29次明顯改善。普理查德認為球隊能贏下G3，關鍵在於球權控制，「這場比賽感覺我們失誤明顯減少，掌控球權，並且掌握住每一節的結尾，沒有讓對方打出氣勢，這是一大因素。」

雖然系列賽仍以1比2落後，但塞爾提克在氣勢上已有所扭轉。普理查德滿懷信心表示，「這就是最棒的時刻，我們曾0比2落後，背水一戰，你只能全力以赴。」

主帥馬茲拉則說，球隊在過去72小時的處境「雖然黑暗，但是好事」，正是這段掙扎的過程，幫助波士頓在G3客場贏得勝利。

關鍵字： 籃球NBA波士頓塞爾提克Payton PritchardJayson Tatum紐約尼克

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