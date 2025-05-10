搭林辰勳非常順！徐若熙笑談招牌武器藏5局：單純不想給人家看

記者楊舒帆／台北報導

徐若熙於10日對樂天桃猿先發，本季首次搭配捕手林辰勳，獲得總教練葉君璋肯定「配球很順暢」。不過他的招牌球路叉指變速球，直到5局才首次出手，他坦言這是刻意「藏球」。

▲味全龍徐若熙。（圖／味全龍提供）

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前一場對上桃猿，徐若熙在未滿5局就用掉92球提前退場。他也承認：「還是盡力對決打者，有些原本以為他們不會出棒的球，他們都很積極攻擊，滿奇怪的。」

5局上面對余德龍時，雙方展開12球的激烈纏鬥才分出勝負，徐若熙苦笑說：「有點煩！一直打界外，有時候會心急，還是告訴自己慢一點。」

而一直到5局，叉指變速球才首次亮相，徐若熙坦率地說：「單純不想太早丟出來。前面丟得算順，也沒被打太深遠的安打，就不打算改變策略。雖然辰勳有配叉指，但我一直說不要，我覺得用直球跟滑球來對付他們就好。」

總教練葉君璋指出：「林辰勳的配球讓徐若熙的優勢充分展現出來。相比之下，蔣少宏配球比較謹慎，偏向保護若熙。今天辰勳的配球沒有太複雜，他們搭配得很好。」

徐若熙補充：「我跟辰勳比較簡單，沒想太多，賽前開會沒特別講，每天打者狀況都不一樣，遇到狀況再解決。」他補充，除了叉指變速之外，都聽他的配球，「前面沒丟就不要丟了。」

此役投6.2局創下例行賽生涯新高紀錄，每局球速幾乎都超過150公里，單場最快球速達156公里。徐若熙坦言：「這場多少有去分配力量，上一場全力催，打者又常打界外球，我就容易投出壞球。以我的控球，第一球對方通常不太攻擊，到後面才慢慢加速。」他也提到，「這場沒有保送還不錯，至少讓打者覺得每一球都是好球，出棒率也變高。」

7局面對最後一名打者馮健庭時，徐若熙球數已來到91球，原本有機會在100球內完成7局。不過他最後一球被擊出安打，退場時累計剛好100球。賽後他也直言：「可惜啦！當他上打擊區時我就想過，剛好能在100球內解決這個打席，結果剛好第100球被打安打，難免會懊惱。就差一個出局數……現在打者進步很快，也不是一顆快球就能壓制得了。」