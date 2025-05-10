運動雲

>

搭林辰勳非常順！徐若熙笑談招牌武器藏5局：單純不想給人家看

記者楊舒帆／台北報導

徐若熙於10日對樂天桃猿先發，本季首次搭配捕手林辰勳，獲得總教練葉君璋肯定「配球很順暢」。不過他的招牌球路叉指變速球，直到5局才首次出手，他坦言這是刻意「藏球」。

▲味全龍徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲味全龍徐若熙。（圖／味全龍提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

前一場對上桃猿，徐若熙在未滿5局就用掉92球提前退場。他也承認：「還是盡力對決打者，有些原本以為他們不會出棒的球，他們都很積極攻擊，滿奇怪的。」

5局上面對余德龍時，雙方展開12球的激烈纏鬥才分出勝負，徐若熙苦笑說：「有點煩！一直打界外，有時候會心急，還是告訴自己慢一點。」

而一直到5局，叉指變速球才首次亮相，徐若熙坦率地說：「單純不想太早丟出來。前面丟得算順，也沒被打太深遠的安打，就不打算改變策略。雖然辰勳有配叉指，但我一直說不要，我覺得用直球跟滑球來對付他們就好。」

總教練葉君璋指出：「林辰勳的配球讓徐若熙的優勢充分展現出來。相比之下，蔣少宏配球比較謹慎，偏向保護若熙。今天辰勳的配球沒有太複雜，他們搭配得很好。」

徐若熙補充：「我跟辰勳比較簡單，沒想太多，賽前開會沒特別講，每天打者狀況都不一樣，遇到狀況再解決。」他補充，除了叉指變速之外，都聽他的配球，「前面沒丟就不要丟了。」

此役投6.2局創下例行賽生涯新高紀錄，每局球速幾乎都超過150公里，單場最快球速達156公里。徐若熙坦言：「這場多少有去分配力量，上一場全力催，打者又常打界外球，我就容易投出壞球。以我的控球，第一球對方通常不太攻擊，到後面才慢慢加速。」他也提到，「這場沒有保送還不錯，至少讓打者覺得每一球都是好球，出棒率也變高。」

7局面對最後一名打者馮健庭時，徐若熙球數已來到91球，原本有機會在100球內完成7局。不過他最後一球被擊出安打，退場時累計剛好100球。賽後他也直言：「可惜啦！當他上打擊區時我就想過，剛好能在100球內解決這個打席，結果剛好第100球被打安打，難免會懊惱。就差一個出局數……現在打者進步很快，也不是一顆快球就能壓制得了。」

關鍵字： 棒球徐若熙林辰勳味全龍葉君璋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

前統一獅投手王朝民過世　年僅30歲曾抗癌圓夢職棒

前統一獅投手王朝民過世　年僅30歲曾抗癌圓夢職棒

太爆笑！大谷翔平一敲三壘安　敵隊球迷秒脫球衣「變心」

太爆笑！大谷翔平一敲三壘安　敵隊球迷秒脫球衣「變心」

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

快訊／金塊又贏了！　次輪G3延長血戰撂倒龍頭雷霆

快訊／金塊又贏了！　次輪G3延長血戰撂倒龍頭雷霆

古林睿煬母親節再戰樂天！火腿豪華輪值陷「甜蜜煩惱」

古林睿煬母親節再戰樂天！火腿豪華輪值陷「甜蜜煩惱」

一記失誤雙重打擊！悍將對獅6連敗　率先20敗寫隊史第2慘

一記失誤雙重打擊！悍將對獅6連敗　率先20敗寫隊史第2慘

徐若熙先發至少7隊日美職球探到場　道奇高層也來了！

徐若熙先發至少7隊日美職球探到場　道奇高層也來了！

24歲古林對決40歲岸孝之　古久保：很有趣！同類型但不同年紀

24歲古林對決40歲岸孝之　古久保：很有趣！同類型但不同年紀

大谷翔平9局上炸裂3分砲！本季第12轟　道奇14比11勝響尾蛇

大谷翔平9局上炸裂3分砲！本季第12轟　道奇14比11勝響尾蛇

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

熱門新聞

前統一獅投手王朝民過世　年僅30歲曾抗癌圓夢職棒

太爆笑！大谷翔平一敲三壘安　敵隊球迷秒脫球衣「變心」

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

快訊／金塊又贏了！　次輪G3延長血戰撂倒龍頭雷霆

古林睿煬母親節再戰樂天！火腿豪華輪值陷「甜蜜煩惱」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

2太爆笑！大谷讓敵隊球迷變心

3道奇緊盯　徐若熙6.2局無失分最速156

4林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋回應

5金塊又贏　次輪G3延長撂倒龍頭雷霆

最新新聞

1徐若熙感謝太太：讓我好好睡覺

2徐若熙招牌武器藏5局笑：不想給人家看

3徐若熙投滿百球破生涯新高　葉君璋宣布解除保護機制

4林佳緯花蓮返鄉5安　感性告白媽媽我愛妳

5吉力吉撈再見安打　味全1比0勝樂天

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366