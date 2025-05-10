徐若熙投滿百球破生涯新高　葉君璋宣布解除保護機制

記者楊舒帆／台北報導

味全龍10日主場迎戰樂天桃猿，王牌投手徐若熙首次投滿100球後退場，總教練葉君璋賽後也宣布，將正式解除其「保護機制」，未來將以正常先發投手模式調度。

▲味全龍徐若熙。（圖／味全龍提供）

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徐若熙在2022年動TJ手術後，味全龍對他的投球模式都有保護機制。此役徐若熙主投6.2局，為個人例行賽最長局數，直到7局2出局時投出第100球被敲安打才退場，所幸牛棚及時守成，未讓對方得分。

對比前一場對桃猿僅投不到5局就退場並失1分責失，葉君璋指出：「今天的表現比前一戰好很多，這也是他第一次投到剛好100球。我們之前曾與周醫生討論過，未來會讓他的投球量回歸正常。我們過去一段時間的保護機制已執行得相當完整。」

談到未來規劃，葉總強調：「接下來會進一步強化他的手臂與手肘，希望他能以正常先發投手的節奏持續出賽。」

徐若熙也透露：「周醫生之前的建議比較保守，我知道自己已經可以練長局數，訓練量也有增加，但仍有受到一些限制，會依照球隊安排逐步調整。」

在球速方面，葉君璋觀察表示，此戰徐若熙並未一開始就全力催球速，「但先發投手本來就需要懂得分配100球的使用方式，這場他做得非常好。」