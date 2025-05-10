味全延長賽1比0勝樂天　吉力吉撈再見安打！大讚徐若熙好投　

▲味全龍徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍10日主場迎戰樂天桃猿，徐若熙、魔神樂上演投手戰，9局結束以0比0僵持不下，進入延長賽，吉力吉撈・鞏冠10局下擊出再見安打，以1比0險勝，龍隊3連勝。

徐若熙此戰投6.2局被敲4支安打，用球數剛好100球，締造生涯單場最多用球數，6.1局也是例行賽最長。他留下一壘跑者退場，呂偉晟接手守住戰局。

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魔神樂主投7局，用89球，被敲2支安打，奪6次三振，無失分，防禦率下降至2.40。呂詠臻8局登板面對前東家，演出3上3下。

龍隊終結者陳冠偉9局上封鎖猿隊，9局下桃猿陳冠宇登板，1出局後余德龍發生守備失誤，陳冠宇隨後攔截強勁滾地球製造雙殺自己化解危機。

延長10局上，陳禹勳接替登板，1出局後桃猿換上林立代打，不過味全選擇故意保送，吳桀睿也代打上陣遭到三振。延長10局下朱承洋登板，吉力吉撈・鞏冠擊出再見安打。

吉力吉撈談到再見安打表示，「一場比賽都一直0比0，若熙投了一場好球，辰勳引導地很棒，可惜劉基鴻沒掌握好，換我上去打，沒想太多，專心攻擊好球帶，把球打強，彈到壘包，形成再見安打。」

談到徐若熙6.2局無失分好表現，吉力吉撈也說，「他一直都在進步，也很有機會出國，她的努力大家都看得到，他也丟了一場好球，不會因為前一場纏鬥，也證明他自己是很強的投手。」

龍隊打線遭到魔神樂壓制，吉力吉撈說，「他的球很犀利，想要打好滿難的。這場比賽投手、守備都做得好，才有辦法再延長賽得分贏球。對他的攻擊策略沒有多想，打擊時把節奏抓好，打得紮實。」本季目前只有一轟，他也提到，「全壘打不是簡單的事情，一直要求自己把球打強，賽季才剛開始，不用想太多，希望能健康一整季，為球隊多贏球拿下冠軍。」

談到與魔神樂對戰，葉君璋坦言，「他對我們是完全壓制，他是很好的投手，去年到現在都沒輒，我們還是要想辦法突破。」

