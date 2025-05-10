24歲古林對決40歲岸孝之　古久保：很有趣！同類型但不同年紀

▲ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／台北報導

日本火腿隊投手古林睿煬將於11日先發出戰樂天金鷲，此戰他將對上40歲老將岸孝之。樂天桃猿總教練古久保健二，過去曾與岸孝之共事，形容這場是「不同世代、同類型投手的對決」。

古林睿煬在前一場比賽拿下旅日生涯首勝，這次再度面對曾在首戰擊敗火腿的樂天金鷲。巧合的是，岸孝之本季表現最不理想的一場比賽，正是4月10日對上火腿時的先發，當時僅投4局便失8分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

古久保回憶岸孝之剛轉戰樂天金鷲時的表現時說：「他的控球能力是最大優勢，也擁有豐富經驗，是一位不容易被打突破的投手。他的速球能超過145公里，那年還名列三振榜第二，是非常稱職的投手。」

古林睿煬每次先發，古久保都會特別關注，這次更碰巧對上岸孝之。他分析：「他們是同類型的投手，主要用直球決勝負，搭配曲球、變速球，以及一些滑球。」而且岸孝之的比賽內容通常都不差，像是6局失3分以內這種穩定表現是常態，依然是球隊倚重的主力先發。

他補充，日本職棒投手競爭激烈，必須維持穩定水準才能持續獲得登板機會，「狀況好就會繼續用，否則會有其他人頂替。」古久保笑說：「岸孝之與古林睿煬類型相似，雖然年齡差距大，但這場對決應該會非常有趣！」