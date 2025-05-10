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大谷翔平確信步霸氣炸裂：我們直到最後都沒有放棄

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平今天作客對戰亞利桑那響尾蛇隊，以指定打擊身分擔任先發第一棒，並在第九局敲出本季第12轟、連續兩場比賽開轟，更是一發關鍵的逆轉三分全壘打，率隊完成大逆轉。賽後他接受聯訪時強調，重要的是團隊攻勢串聯，「我們直到最後都沒放棄。」

大谷表示，這場比賽的狀況並不常見，團隊到最後都沒有放棄，「大家一棒接一棒把氣勢延續下去，雖然最後是我結束比賽，但整個追平的過程才是最精彩的部分。」

第九局道奇隊在落後3分的劣勢下，連續敲出安打追平比數，大谷說，「這樣的攻勢展現出球隊不言棄的精神，對對手來說也是相當有威脅性。我真的認為這是非常精彩的第九局。」

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對於第6打席面對響尾蛇側投湯普森（Ryan Thompson）並成功開轟，大谷坦言對手動作和球路都非常特殊，「是一位非常出色的投手，最後結果是全壘打，但當下只是專注在如何確實擊球。」

被問及是否特別鎖定球種時，大谷表示並沒有預設，「就是看到進來的球夠甜就出棒，最後打成那樣、變成全壘打真的很不錯。」

擊出全壘打之後，大谷翔平邁出確信步目送球送上看台。他笑說，「其實真的很開心，當下就確信那球會出牆，肯定會是全壘打的球。」

對於自己總能在關鍵時刻挺身而出，大谷再次強調，沒有做什麼特別的事，只是最後專注在能夠擊中球，「對我來說，比賽能追平的過程才是最重要的，第九局的攻擊真的讓人印象深刻。」他也認為，真正讓比賽有希望是蒙西的關鍵安打（Max Muncy），「整個追平過程中，我們的氣勢真的開始起來了。」

媒體提及這支全壘打剛好在母親節前夕所擊出，大谷笑著回應，「還不是母親節啦，不需要硬要做連結，當然，如果心中有感謝的話，直接說出來就好了。」

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平確信步目送球送上看台            。（圖／達志影像／美聯社）

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