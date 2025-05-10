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佐佐木朗希挨2轟失5分退場　大谷翔平連7戰敲長打

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊投手佐佐木朗希今天在客場對戰亞利桑那響尾蛇主投4局被打5支安打，挨2發全壘打，無三振，失掉5分皆為責失。

這是佐佐木職業生涯首次休5日後登板。首局面對第二棒馬提（Ketel Marte）便被擊出右外野大號全壘打，先丟1分。接著在兩出局後，又被第四棒喬奈勒（Joshua Naylor）敲出右中間二壘安打，隨後遭蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）轟出兩分砲，首局共失3分。

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儘管第2、3局順利守住，但第4局又被蘇亞雷斯敲出二壘打，接著在內野滾地球時再失1分。第5局面對首名打者馬提，雖一度取得2好球領先，但控球不穩、指叉球失準，最後投出保送後被換下場。

佐佐木朗希本場比賽最快球速為97.5英里（約156.9公里），首次在大聯盟未能投出任何三振，防禦率也上升至4.72。第5局接近拿下勝投資格時退場，不過比賽進行至第5局時，道奇隊第二任投手班達（Anthony Banda）遭轟滿貫砲，雙方目前戰成8比8平手。

大谷翔平此役擔任「第一棒、指定打擊」。首局擊出中外野全壘打牆直擊的二壘安打，達成連續7場比賽敲出長打的紀錄。

該球飛行距離為423英尺（約129公尺），與前一晚所擊出的第11轟（426英尺，約130公尺）幾乎相同，但此次未能越過中外野黃色全壘打線，打到牆面後彈回場內。

接著在第二局2比3落後、兩出局一壘有人時，他擊出穿越左中間的適時二壘安打，助隊追平比分。第三局無人出局滿壘時，則遭到揮棒三振。

在球隊以8比4領先的五局下兩出局時的第4打席，大谷遭三振，連2打席吞K。

大谷今天賽前也在外野進行投手傳接球訓練。他預計10日（台灣時間11日）進行本季第10次牛棚練投。

關鍵字： 佐佐木朗希大谷翔平道奇隊響尾蛇比賽

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