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大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊2024賽季前與大谷翔平簽下歷史性合約。然而，與球隊簽下的巨額合約相比，大谷從贊助合約中獲得的收入反而更加可觀。

大谷的7億美元合約中，有6億8000萬美元是以延遲支付方式處理，將在10年合約結束後的2034年起，分10年由道奇隊每年支付6800萬美元。

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目前，大谷從球隊僅領取每年200萬美元的薪資，而他從贊助合約中實際獲得多少收入，其經紀人巴雷洛（Nez Balelo）也揭露了具體數字。

根據美聯社報導，大谷透過贊助合約獲得的收入為聯盟最高，2025年已從6500萬美元增至1億美元。

「是的，這些數字都是真實的。」巴雷洛對美聯社表示。

「這個數字還在持續成長。」 由於大谷選擇將大部分合約金延遲支付，讓道奇隊能持續補強陣容，自簽下大谷後，陸續又與山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、史考特（Tanner Scott）、強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）等選手簽約。

同時，大谷對贊助合作也非常謹慎，不僅場上表現出色，財務面也穩定發展。

據美聯社報導，巴雷洛表示，大谷目前與超過20個品牌合作，這些都是他在親自使用產品、了解信賴度與背後團隊後，經過慎重評估選擇的品牌。

「對他而言，最重要的始終是場上的表現與相關訓練。他非常、非常認真看待這些事，除了家人以外，其他事在他心中都是次要的。」巴雷洛說。

「我們必須避免讓他過度曝光，或置於過度負擔的情況中。」

自大谷的「延遲支付合約」簽下兩年後，從目前結果來看，這項決策無論對他個人還是道奇隊都產生了正面的效益。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊贊助合約延遲支付美元

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