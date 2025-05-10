周天成逆轉17歲小將挺進台北賽4強　對手爆哭他暖心安慰

▲周天成在男單8強賽逆轉印尼小將烏拜迪拉，挺進台北賽4強。（圖／羽協提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成9日在台北羽球公開賽男單8強賽上演逆轉秀，歷經3局大戰以16比21、21比18、21比19擊落印尼17歲新星烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah），順利晉級4強。賽後對手情緒崩潰落淚，小天展現運動家精神主動上前擁抱安慰，暖心舉動感動全場。

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▲周天成擁抱爆哭的17歲印尼小將烏拜迪拉。（圖／羽協提供）

面對去年世青賽男單銅牌、年僅17歲的烏拜迪拉，35歲的小天首局開局陷入1比7落後，即便中段追分，仍以16比21讓出。次局再次面臨3比7落後，不過憑藉豐富經驗連得11分逆轉氣勢，雖局末一度連掉4分，仍以21比18扳平戰局。

決勝局小天強勢開局取得3比0領先，中段擴大至11比5進入技術暫停。儘管對手嘗試追分，小天最終穩住陣腳，耗時逾1小時以21比19收下勝利，距離個人第5座台北公開賽冠軍僅差2勝。

▲周天成往台北賽第5冠更近一步 。（圖／羽協提供）

烏拜迪拉因錯失勝利賽後情緒崩潰，趴在場邊痛哭失聲，周天成主動走向前擁抱鼓勵，並與這位小將交換球衣，展現運動家精神。

周天成4強賽將碰上印度20歲新星謝堤（Ayush Shetty），這是雙方首次交手，謝堤一路擊敗台將李佳豪、印度前球王斯里坎特（Srikanth Kidambi）與加拿大華裔好手楊璨，狀態正猛。

台北賽4強賽觀戰重點：

本屆4強賽將於10日中午12點起在台北小巨蛋點燃戰火，台灣共有4組人馬力拚決賽門票。

▲王子維將與新加坡一哥駱建佑爭決賽門票 。（圖／羽協提供）

男單

12:50 王子維 vs 駱建佑（新加坡第2種子）

過去對戰戰成4勝4負，王子維近3戰全勝

15:20 周天成 vs 謝堤（印度）

雙方首度交手，小天力拚賽史第5冠

▲王齊麟、邱相榤本季首度挺進4強 。（圖／羽協提供）

男雙

17:50 王齊麟、邱相榤 vs 霜上雄一、野村拓海（日本）

尋求合作以來首度闖進決賽

女雙

16:00 謝沛珊、洪恩慈 vs 保原彩夏、廣上瑠依（日本）

地主女雙最後希望，全力搶晉決賽