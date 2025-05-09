一記失誤雙重打擊！悍將對獅6連敗　率先20敗寫隊史第2慘

▲申皓瑋。（圖資料照／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將、統一獅今天在花蓮交手，悍將一度領先，且讓統一獅洋投飛力獅中斷連續無失分紀錄，但比賽後段因失誤種下敗因，獅隊10局下靠陳聖平再見高飛犧牲打，終場4比3勝出。悍將開季對獅6連敗，且一勝難求。

飛力獅本季展現驚人壓制力，連續無失分的完美開局在今晚間對富邦悍將的比賽中畫下句點。他主投4.2局，因手指破皮血流不止，不得不提前退場，留下壘上跑者後被敲安失分；連續局數無失分紀錄定格在23局，未能超越1994年兄弟象投手克力士所創下的25.1局紀錄，排名史上第二。

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飛力獅在第2局即面臨悍將隊的攻勢，1出局後先是陳真選到四壞球保送、董子恩擊出安打形成得點圈有人。接著劉俊豪敲出左外野深遠飛球，眼看形成安打之際，陳傑憲以精彩美技接殺，並傳回二壘封殺來不及回壘的陳真，完成雙殺守備，成功化解失分危機。

第1、第3與第4局雖各被敲出1支安打，但飛力獅均未失分。進入第5局，他在1出局後被周佳樂擊出安打，隨後製造滾地球抓下第2個出局數，但在投球過程中手指破皮、血流不止，不得不提前退場。

接替登板的王鏡銘在投出第2球時，被池恩齊敲出右外野安打，悍將攻下追平分，這分也算在飛力獅帳上。兩隊扳成1比1平手，飛力獅也斷了紀錄。

賽前，飛力獅累積19局無失分，本場比賽前4局也未掉分，連續無失分局數停在23局，無緣挑戰克力士的25.1局紀錄，排名史上第二。

比賽進行到6局，悍將再靠劉俊豪適時二壘安打超前。8局下，獅隊由陳鏞基開轟扳平。

9局下2比2，曾峻岳登板，一度在1出局後面對滿壘危機，但連續解決2人，包括飆K凍結跑者，兩隊打進至延長賽。

10局上，悍將靠申皓瑋高飛犧牲打超前。不過10局上，申皓瑋在潘傑楷擊出安打後發生失誤，讓獅隊再跑回追平分，下一棒陳重羽短打護送跑者上到三壘，曾峻岳退場，林栚呈接手，陳聖平再見高飛犧牲打，4比3氣走悍將。

悍將開季至今對統一獅吞下6連敗，創下隊史首度對單一對手開季6戰全敗的不名譽紀錄；此外，僅用27場就吞下第20敗，慘寫隊史第2快紀錄，僅次於1996年興農牛、2022年富邦開季24場。