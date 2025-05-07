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2025 Panasonic台北城市路跑9月登場　日名將吉川美香助陣、田中千繪任大使

▲2025 Panasonic台北城市路跑賽9月登場，邀請到日本名將吉川美香來台交流，並由田中千繪擔任賽事大使，為活動增添亮點。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

下半年首場大型路跑賽事、被眾多跑友視為「開學跑」的2025 Panasonic台北城市路跑賽，將於9月14日於總統府前熱血開跑，報名自6日起全面開放，至7月17日截止。Panasonic連續五年冠名贊助，透過路跑活動推廣全民運動，鼓勵民眾身體力行成就健康人生。

▲▼2025台灣松下,Panasonic,台北城市路跑賽報名宣告記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲2025 Panasonic台北城市路跑賽即日起開放報名。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

台灣Panasonic集團總經理黃政成表示：「今年要以『想得美，不如跑得好』作為賽事的核心理念，期望號召更多民眾將美好的想像化為實際行動，與 Panasonic 一起為更美好的生活努力奔跑。」

▲▼2025,台灣松下,Panasonic,台北城市路跑賽報名宣告記者會,Panasonic集團總經理黃政成。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣Panasonic集團總經理黃政成。

今年賽前也將舉辦不同主題的跑聚和賽前跑步講堂，除了7到9月以環保淨街為題的跑聚，賽前跑步講堂再升級，邀請日本名將吉川美香教練來台，讓跑者近距離與頂尖田徑好手交流學習，她也將親自下場參加12.5公里賽事，與跑者們並肩奔跑。

▲▼2025台灣松下,Panasonic,台北城市路跑賽報名宣告記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲跑步講堂再升級！日籍教練吉川美香將來台交流分享。

黃政成總經理補充說道：「前倫敦奧運5千公尺及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的吉川美香教練，將在路跑活動前先和跑者們進行5公里的Shakeout Run與跑聚活動，傳承她的經驗，激勵跑者迎接比賽。另外，今年特別擴大舉辦3公里趣味跑，希望號召更多民眾帶著家人、朋友、寵物等一同參與，收集更多珍貴回憶。」

田中千繪擔任賽事大使

▲田中千繪擔任2025 Panasonic台北城市路跑賽大使。

2025 Panasonic台北城市路跑賽，全新視覺將「家」的概念擴大到整個城市，同時設計「小綠人一家」四個不同個性的IP角色，分別對應Panasonic四款生活家電。賽事由運動名人田中千繪擔任大使，去年取得「永久居留證」的她，早把台灣當成自己第二個家，也曾多次參與台灣、日本的馬拉松賽事，當天將以掛牌嘉賓身分在終點站迎接跑者。

▲▼2025台灣松下,Panasonic,台北城市路跑賽報名宣告記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼賽衣、毛巾及獎牌掛帶，皆採用環保材質製作。

▲▼2025台灣松下,Panasonic,台北城市路跑賽報名宣告記者會。（圖／記者姜國輝攝）

今年也延續打造綠色賽事的理念，包括賽衣、毛巾與獎牌掛帶等物資，皆選用環保材質，並於賽道安排綠色志工，共同維護賽事環境整潔，期待從綠色行動出發，廣邀跑者與家人一同揮灑汗水，環境永續及美好生活而跑。

關鍵字： 路跑Panasonic台北城市路跑賽開學跑吉川美香運動健康綠色永續

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