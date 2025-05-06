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兄弟二軍岳政華、蘇緯達開轟5比4險勝　獅隊田子杰首轟搶鏡

▲▼中職岳政華。（圖／記者李毓康攝）

▲岳政華。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒6日在屏東中信園區棒球場上演精彩對決，中信兄弟二軍與統一獅二軍交鋒，雙方最終由兄弟以5比4險勝。

比賽首局，中信兄弟率先發動攻勢，李聖裕擊出中外野犧牲打，為兄弟先馳得點。3局上，獅隊展開反擊，第2棒田子杰擊出右外野方向全壘打，單局追平比數，重燃士氣，這是他中職生涯首轟。

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不過，兄弟3局下迅速回敬，第4棒岳政華敲出右外野兩分砲，一舉將比分拉開至3比1。獅隊4局上繼續展現韌性，柯育民2分打點安打，讓張聖豪與林祖傑陸續回本壘得分，將比數追成3比3平手。

兄弟4局下再次突破，蘇緯達轟出右外野全壘打拿下1分，林志綱隨後敲出左外野滾地安打，送回1分，兄弟再度拉開比分至5比3。

獅隊8局上由林益全擊出中外野陽春砲追回1分，將比數逼近至4比5，但最終未能完成逆轉，兄弟驚險收下勝利。

本場比賽的勝投投手為中信兄弟的劉亦智，中繼0.2局，用18球被敲2支安打，投出1次四壞，但靠著隊友適時火力支援，順利拿下本季首勝。

兄弟打線方面，岳政華敲兩安打，包含在二軍的第4轟，貢獻2打點。蘇緯達本季二軍首轟也貢獻1打點。獅隊部分，田子杰、林益全都轟陽春砲，展現長打火力。

此外，兄弟洋投德保拉自4月25日一軍對味全龍僅投4局退場、挨8安、失3分吞下本季第2敗後，本場迎來在二軍的第一場登板。他先發2局展現壓制力，送出4次三振，僅被敲1支安打、無失分，狀況回穩，為重新回歸一軍鋪路。

關鍵字： 中信兄弟統一獅棒球球隊勝利

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