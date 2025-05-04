金塊次輪對決「72勝」勁旅　約基奇直言：非常可怕

▲金塊代理總教練阿德爾曼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊在季後賽首輪G7以120比101痛擊快艇，成功晉級西區準決賽，將對上本季戰績聯盟第1的雷霆。無論是代理總教練阿德爾曼（David Adelman）或當家中鋒約基奇（Nikola Jokic），皆對雷霆實力表達高度敬意，坦言接下來的系列賽將是艱鉅挑戰。

阿德爾曼自4月9日接掌兵符，今（4）日帶領球隊成功晉級次輪。他賽後開玩笑說，「我有個朋友讓我覺得很糟糕，我原本說，如果我們晉級，得對上一支68勝的球隊。他回我，『不，是72勝。』我才驚覺，對吼，謝啦兄弟。」意指雷霆首輪以4比0橫掃灰熊，需要將例行賽的68勝再加上季後賽4場勝利。雖然金塊歷經7戰苦戰勝出，但阿德爾曼也直言，「我們沒時間回顧這些了。」

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▲金塊約基奇；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

約基奇則表示雷霆是非常可怕的球隊，「他們攻防兩端都很出色，打球節奏非常快，常常讓你無法站穩防守位置，他們全速推進的打法非常難應付，我們得努力跟上，並且嘗試成功對抗他們。」

接下來，金塊將在5月6日作客雷霆主場展開第2輪，雷霆陣中有3位球員在首輪對灰熊時場均超過18.5分，包括SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）27.8分、威廉斯（Jalen Williams）23.3分以及霍姆格倫（Chet Holmgren）18.5分。此外，例行賽期間雷霆共有7位球員場均得分破10，進攻端火力相當深厚。

外界普遍認為，代理主帥阿德爾曼已經用這輪系列賽證明了自己執教能力。《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）甚至直言，「如果他最終沒有轉正，我會非常震驚，他整個系列賽的調度完全正確，表現非常出色。」