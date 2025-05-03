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單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

▲▼ 高雄澄清湖賽事，澄清湖棒球場 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲截至目前，澄清湖本季已有3場比賽突破萬人進場，最高紀錄為4月4日對戰樂天桃猿，吸引15,487人進場，其次為4月5日的10,173人。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒（CPBL）今（5月3日）再度寫下歷史新頁，單日三地比賽觀眾人數全數突破萬人，成為聯盟史上第二次出現「單日三場破萬」的壯舉，球迷對職棒賽事的熱情與支持持續升溫。

今日分別在新莊、桃園與高雄澄清湖舉行三場例行賽，吸引大量球迷進場觀戰，各場觀眾人數如下：

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球場 比賽隊伍 觀眾人數
新莊球場 統一獅 vs 富邦悍將 11,203人
桃園球場 味全龍vs樂天桃猿 10,058人
澄清湖球場 中信兄弟vs 台鋼雄鷹 11,299人

今日總觀眾人數高達32,560人，其中澄清湖球場更以11,299人居冠，為本季澄清湖球場觀眾人數第2高紀錄。

截至目前，澄清湖本季已有3場比賽突破萬人進場，最高紀錄為4月4日對戰樂天桃猿，吸引15,487人進場，另外一場為4月5日的10,173人。

這是中職史上第二次出現此紀錄。上一次為2024年9月29日，當天同樣有三場比賽觀眾破萬，包括： 

球場 比賽隊伍 觀眾人數
台南球場 台鋼雄鷹 vs 統一獅 10,000人
桃園球場 中信兄弟 vs 樂天桃猿 14,129人
台北大巨蛋 富邦悍將 vs 味全龍 23,689人

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