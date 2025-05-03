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李政厚爆發！官網分析融合大谷翔平等左打優點：揮棒如軍事訓練

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

效力於舊金山巨人隊的韓籍旅美野手李政厚，本季持續在大聯盟吸引目光，美國媒體對他的評價更是節節攀升。美國職棒官網大聯盟官網於3日（台灣時間）刊出一篇專文，深入解析李政厚為何成為本季備受矚目的球員，並以「他的揮棒宛如軍事訓練」來形容其打擊風格之獨特。

官網指出，李政厚的揮棒是大聯盟中極為罕見的姿勢，其動作展現出高度節奏感與機械般的精準度。報導詳細分析了他的打擊過程，從站姿到出棒都別具一格。

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他在打擊區中筆直站立，雙臂高舉過頭，前腳大幅展開朝向一壘。當投手開始投球時，他迅速踏步，但身體並不隨之移動，而是維持如彈簧壓緊般的姿勢。待球出手瞬間，他再踏出第二步，完成一個宛如釋放能量的揮棒。

這樣的打法為他帶來了亮眼的成績。進入大聯盟第二年，李政厚目前打擊率高達0.316，OPS為0.893，並以11支二壘安打暫居國聯之首。

官網認為，李政厚的揮棒融合了多位頂尖打者的特色，包含左打者迪佛斯（Rafael Devers）的寬站姿、大谷翔平的輕踏步伐（toe tap），以及弗里曼（Freddie Freeman）的上揮式擊球路徑（uppercut swing path），展現出高度融合與個人創新。

對於外界的讚譽，李政厚淡然回應，一切的關鍵在於「時機」。他表示：「無論投手投什麼球，時機都是最重要的。只要掌握時機，就能對各種球種做出適當的擊球反應。」

此外，當被問及是否受到父親、韓國傳奇球星李鍾範的指導時，李政厚直言：「我父親從來沒有教過我如何打球，打擊姿勢也是我自己創造出來的。我和父親在揮棒時有完全不同的動作，這是我經過思考後自創的方式。」

關鍵字： 李政厚大聯盟美媒報導打擊風格矚目

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