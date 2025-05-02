唐西奇遭批「當代防守最差明星」　巴克利：連椅子都守不住

記者游郁香／綜合報導

湖人原本寄望在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）帶領下衝擊總冠軍，卻在季後賽首輪1比4遭灰狼淘汰。唐西奇系列賽雖繳出場均30.2分，但防守再度成為破口，招來外界猛烈砲火，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）狠批他是「當代防守最差的明星球員」。

▲唐西奇對灰狼系列賽場均30.2分，但防守端仍成漏洞，被柏金斯點名狠批。（圖／達志影像／美聯社）

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灰狼在首輪系列賽展現全面壓制力，即使湖人有雙星坐鎮仍無力招架。洛杉磯在季中與獨行俠達成重磅交易，換來26歲的新生代巨星唐西奇，被外界視為奪冠拼圖，然而他在防守端的問題在季後賽再次浮現。

前NBA冠軍球員柏金斯不留情面批評唐西奇，甚至稱這位籃球金童是「當代防守最差的明星球員」。另一位「毒舌」傳奇球星巴克利（Charles Barkley）更狠酸，「唐西奇連椅子都守不住」，辛辣評論引起熱議。

"LeBron don't play defense anymore. Luka can't guard a chair." - Charles Barkley pic.twitter.com/TRtDTV7WoZ — Awful Announcing (@awfulannouncing) May 1, 2025

巴克利表示，湖人必須找一些有運動能力的球員，來幫40歲天王詹姆斯（LeBron James）和唐西奇補防，「因為詹姆斯現在已經不打防守了，而唐西奇連椅子都守不住。如果他們還想擋下對手，恐怕得請張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和羅素（Bill Russell）回來幫忙封阻才行。」

值得一提的是，獨行俠放棄唐西奇的原因，正是對他的體能與防守能力有疑慮，洛城主帥瑞迪克（JJ Redick）在賽季結束記者會上，也提到團隊必須具備「爭冠」等級的體能狀態，他並未點名批評任何人，仍難免引發聯想。

▲湖人主帥瑞迪克表示，團隊需具備「爭冠」等級的體能狀態，引發聯想。（圖／達志影像／美聯社）