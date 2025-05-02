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周天成苦戰80分鐘逆轉未果　中華隊連8屆止步蘇迪曼盃8強

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成苦戰80分鐘落敗。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽今（2）日舉行8強賽，中華隊強碰勁敵日本，首點混雙葉宏蔚和胡綾芳，第2點男單一哥周天成，第3點女單許玟琪都未能勝出，最終以0比3吞敗，連續8屆止步8強。

本屆賽事在中國廈門舉行，中華隊在8強淘汰賽對決曾3度拿下亞軍的強敵日本，力拚隊史首張4強門票。第1點混雙由葉宏蔚、胡綾芳搭檔出戰日本綠川大輝、五十嵐有紗，雙方實力接近，但台灣組合在兩局關鍵時刻未能把握，以兩個18比21落敗，日本先搶下1點。

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▲優霸盃8強許玟琪。（圖／VGC）

▲第3點女單許玟琪惜敗山口茜。（圖／VGC）

接著登場的是男單賽事，台灣一哥周天成迎戰日本好手渡邊航貴，兩人過去4次對決，小天握有3勝1敗的優勢，但今日首局卻未進入狀況，以13比21讓出；次局一度落後至12比17，小天展現頑強鬥志，以22比20扳平戰局。無奈決勝局開局就大幅落後，以14比21逆轉未果，苦戰80分鐘仍敗下陣來，日本取得2比0聽牌。

第3點女單交由許玟琪出戰日本名將山口茜，雖然首局以9比21遭到壓制；不過第2局許玟琪及時回穩，以21比17扳回一城。決勝局雙方互不相讓，比分緊咬，可惜許玟琪決勝時刻多次回球出界，以18比21惜敗，中華隊最終0比3遭橫掃，宣告無緣4強。

關鍵字： 羽球蘇迪曼盃周天成許玟琪葉宏蔚胡綾芳

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