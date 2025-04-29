毀滅結局！公鹿球星里拉德確定跟腱撕裂　下季恐怕也報銷

Just in: Milwaukee Bucks star Damian Lillard has been diagnosed with a torn left Achilles tendon, sources tell ESPN. MRI today revealed the severity. A devastating end to his season. pic.twitter.com/ysZ0nw8gxW — Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

密爾瓦基公鹿在季後賽首輪陷入1勝3敗絕境，更糟糕的是，雙星之一里拉德（Damian Lillard）經MRI檢查後，確認遭逢左腳阿基里斯腱撕裂重傷，將接受手術，不僅本季提前畫下「毀滅性」的句點，由於跟腱傷勢通常需要1年的復原期，很可能連下個賽季都報銷。

里拉德季末遭逢血栓，他奇蹟般在季後賽G2回歸，卻在昨（28）日首節就重傷退場，他試圖爭搶進攻籃板時在「無碰撞」下倒地，痛苦地抓著左腳後跟，之後單腳跳離球場，被攙扶回休息室。美國運動醫學專家傑佛瑞（Evan Jeffries）當下就表示，「從里拉德小腿的肌肉波紋可以明顯看出，這是阿基里斯腱撕裂的典型徵兆。」

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▲里拉德G4無接觸倒地後痛苦抱腳，場面令人揪心。（圖／達志影像／美聯社）

里拉德的MRI檢查結果今日出爐，公鹿宣布他因左腳阿基里斯腱撕裂將接受手術，確定本季報銷，他的2025-26賽季也岌岌可危。

里拉德昨日離開球場時已穿上護靴、拄著柺杖。總教練瑞佛斯（Doc Rivers）當時就坦言情況「不太樂觀」，里拉德則在社群平台發文，「感謝所有的祈禱和祝福。這一次真的很痛……是祂的方式，不是我的方式。未完待續。」

▲里拉德將接受左腳阿基里斯腱手術，本季確定報銷。（圖／達志影像／美聯社）

這位即將年滿35歲的明星後衛，本季出賽58場，繳出場均24.9分、7.1助攻，投籃命中率45%、三分命中率38%的成績單。雖然季後賽復出後手感未恢復，但他依舊是公鹿不可或缺的核心之一，搭檔「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）大讚他是「我見過最堅強的人之一」。

里拉德目前合約還剩兩年1.13億美元，他的缺陣重擊了公鹿季後賽希望，球隊已連續3年季後賽出現主力傷病，正面臨連3年首輪出局的窘境，自2021年奪冠後只贏過一輪季後賽。