運動雲

>

毀滅結局！公鹿球星里拉德確定跟腱撕裂　下季恐怕也報銷

記者游郁香／綜合報導

密爾瓦基公鹿在季後賽首輪陷入1勝3敗絕境，更糟糕的是，雙星之一里拉德（Damian Lillard）經MRI檢查後，確認遭逢左腳阿基里斯腱撕裂重傷，將接受手術，不僅本季提前畫下「毀滅性」的句點，由於跟腱傷勢通常需要1年的復原期，很可能連下個賽季都報銷。

里拉德季末遭逢血栓，他奇蹟般在季後賽G2回歸，卻在昨（28）日首節就重傷退場，他試圖爭搶進攻籃板時在「無碰撞」下倒地，痛苦地抓著左腳後跟，之後單腳跳離球場，被攙扶回休息室。美國運動醫學專家傑佛瑞（Evan Jeffries）當下就表示，「從里拉德小腿的肌肉波紋可以明顯看出，這是阿基里斯腱撕裂的典型徵兆。」

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲里拉德G4無接觸倒地後痛苦抱腳，場面令人揪心。（圖／達志影像／美聯社）

里拉德的MRI檢查結果今日出爐，公鹿宣布他因左腳阿基里斯腱撕裂將接受手術，確定本季報銷，他的2025-26賽季也岌岌可危。

里拉德昨日離開球場時已穿上護靴、拄著柺杖。總教練瑞佛斯（Doc Rivers）當時就坦言情況「不太樂觀」，里拉德則在社群平台發文，「感謝所有的祈禱和祝福。這一次真的很痛……是祂的方式，不是我的方式。未完待續。」

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德將接受左腳阿基里斯腱手術，本季確定報銷。（圖／達志影像／美聯社）

這位即將年滿35歲的明星後衛，本季出賽58場，繳出場均24.9分、7.1助攻，投籃命中率45%、三分命中率38%的成績單。雖然季後賽復出後手感未恢復，但他依舊是公鹿不可或缺的核心之一，搭檔「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）大讚他是「我見過最堅強的人之一」。

里拉德目前合約還剩兩年1.13億美元，他的缺陣重擊了公鹿季後賽希望，球隊已連續3年季後賽出現主力傷病，正面臨連3年首輪出局的窘境，自2021年奪冠後只贏過一輪季後賽。

關鍵字： 籃球NBA密爾瓦基公鹿Damian Lillard

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

王志煊淚灑球場 「對自己非常失望」 盼重拾笑容再出發

王志煊淚灑球場 「對自己非常失望」 盼重拾笑容再出發

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

羅伯斯曝大谷翔平隔螢幕看女兒傻笑 當爸建議：先支持老婆

羅伯斯曝大谷翔平隔螢幕看女兒傻笑 當爸建議：先支持老婆

因大谷歸隊遭DFA　羅薩里奧轉戰勇士重返老東家

因大谷歸隊遭DFA　羅薩里奧轉戰勇士重返老東家

10.1秒「關鍵改判」送灰狼2罰　詹皇：不是說手是球的一部分

10.1秒「關鍵改判」送灰狼2罰　詹皇：不是說手是球的一部分

葛拉斯諾右肩不適有新症狀　道奇宣布進傷兵名單

葛拉斯諾右肩不適有新症狀　道奇宣布進傷兵名單

中華隊5比0完封捷克挺進蘇迪曼盃8強　30日與南韓爭分組第1

中華隊5比0完封捷克挺進蘇迪曼盃8強　30日與南韓爭分組第1

【泰格與雪兒】母胎單身

熱門新聞

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

王志煊淚灑球場 「對自己非常失望」 盼重拾笑容再出發

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

羅伯斯曝大谷翔平隔螢幕看女兒傻笑 當爸建議：先支持老婆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1冠軍中鋒直言庫明加不適合勇士體系

2騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級

3黃韋盛遭辱罵將依法提告

4王志煊沉澱後發聲：對自己非常失望

5NBA季後賽嚴重誤判　尼克首輪聽牌

最新新聞

1NBA認漏判！唐西奇被絆倒沒響哨

2菅野智之5局狂飆8K締旅美新高！

3騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級

4「跨欄女神」羅佩琳新加坡賽摘金

5葛拉斯諾有新症狀　進傷兵名單

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366