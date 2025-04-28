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NMIXX大跳味全應援　Kyujin速扒嗆司曲驚豔全場、Bae直播分享心得

▲▼ NMIXX千萬點擊神曲〈Love Me Like This〉轟大巨蛋。（圖／DJB提供）

▲NMIXX成為首組登上台北大巨蛋的韓國女團。（圖／DJB提供）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

Ｋ-POP女團NMIXX昨（27）日登上台北大巨蛋，為中華職棒味全龍進行開賽儀式，並於賽後火熱演唱3首代表作，嗨翻全場。團員們觀看球賽時的可愛模樣圈粉無數球迷，尤其是在場邊大跳味全龍應援舞時，更是被粉絲捕捉下來，「特種兵」魅力席捲整座大巨蛋。

NMIXX此次受邀到台北大巨蛋開球，成員們全神貫注地觀看了這場由味全龍對上中信兄弟的比賽，有著「薛將軍」外號的豪放美人Sullyoon，從開場便隨著味全龍的攻勢有情緒起伏，甚至會因為主隊味全被對手美技接殺而感到扼腕，讓現場男女老少都直呼好可愛、讓人好暈。

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▲▼ NMIXX千萬點擊神曲〈Love Me Like This〉轟大巨蛋。（圖／DJB提供）

▲NMIXX Sullyoon。（圖／DJB提供）

被公認為NMIXX團內最擅長社交的Bae，率先帶頭跳起多首味全龍應援曲，從開季表現亮眼的新人曾聖安，到十二強賽奪冠功臣張政禹，都接收到滿滿的Bae式活力應援。

比賽進行到味全龍掌握得分大好機會時，NMIXX全員更是完全投入，一起跟著味全龍嗆斯曲〈遍地開花〉的節奏手舞足蹈，隨後，忙內Kyujin更是展現驚人的扒舞能力，只看了應援舞台上的小龍女跳過一次〈龍光乍現〉後，馬上在下次播放時完美的跳出，驚艷全場。

▲▼ NMIXX千萬點擊神曲〈Love Me Like This〉轟大巨蛋。（圖／DJB提供）

▲NMIXX Haewon。（圖／DJB提供）

隊長Haewon與Kyujin也積極地與場邊觀眾互動，Haewon先是抬頭望向4樓的觀眾，並舉起可愛的小手帶領觀眾一同揮舞，Kyujin也擺出可愛姿勢讓球迷們可以照相捕捉，並現場演出NMIXX超人氣夯曲〈별별별（See that?）〉的舞蹈表演。

此外，NMIXX不只演出自己與味全龍的歌曲，當現場撥放起Jennie的〈like JENNIE〉時，Kyujin、Bae、Sullyoon、Lily展現強大的舞技，讓現場觀眾看得目不轉睛，驚呼連連。

▲▼ NMIXX千萬點擊神曲〈Love Me Like This〉轟大巨蛋。（圖／DJB提供）

▲NMIXX Bae。（圖／DJB提供）

賽後表演結束後，Bae與Jiwoo特地開了直播與粉絲互動，分享登上台北大巨蛋的心情。Jiwoo表示，有注意到場內有許多NSWER（NMIXX的粉絲名），並且聽到了很大聲的應援聲，Bae也補充說，「因為我們是賽後才表演，原本以為會有很多觀眾提前離開，但一站上舞台，看到非常多的人在等我們，所以嚇了一跳，真的很感謝NSWER！」

關鍵字： 中華職棒味全龍NMIXXLilyHaewonSullyoonBaeJiwooKyujin

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