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勇士格林錯過「年度防守球員」後奪「最佳拚搏」　被笑拿安慰獎

▲▼格林獲得2024-25賽季NBA拚搏獎。（圖／翻攝自X／NBA）

▲格林獲得2024-25賽季NBA拚搏獎。（圖／翻攝自X／NBA）

記者游郁香／綜合報導

勇士悍將格林（Draymond Green）雖錯過自信滿滿能贏得的「年度最佳防守球員」，不過他今（26）日獲得NBA本季最佳拚搏獎（Hustle Award），成為史上首位在9項評比數據中全部名列前40名的球員。

拚搏獎不同於傳統個人獎項，並非由投票產生，而是透過製造進攻犯規、干擾球、掩護助攻、干擾二分與三分投籃、攻防拚搶球及卡位籃板等9大數據評比而成。格林在其中5項（製造進攻犯規、干擾球、干擾二分球、干擾三分球、防守卡位）排名聯盟前15，全方位表現獲得肯定。

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NBA官方指出，符合資格（出賽至少58場、場均上場24分鐘以上）的143位球員中，格林在每分鐘繳出的數據綜合排名高居第1。他也成為史上第2位既拿過年度最佳防守球員又獲得拚搏獎的人，另一位是3屆拚搏獎得主「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）。

▲▼勇士柯瑞、格林；湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林在9項指標皆列前40名，締造歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

本季拚搏獎排行中，緊追格林之後的依序是雷霆後衛華萊士（Cason Wallace）、七六人前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）、雷霆後衛多特（Luguentz Dort）與丹尼爾斯（Dyson Daniels）。

歷屆拚搏獎得主還包括卡魯索（Alex Caruso）、楊恩（Thaddeus Young）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）、強森（Amir Johnson）與比佛利（Patrick Beverley）。格林此次獲獎，不僅是對他防守韌性的肯定，也再次彰顯他無形數據中不可或缺的價值。

不過在NBA官方貼文下方，出現不少球迷狂酸格林，「他沒能拿下DPOY，所以他們給了他一個安慰獎，笑死我了。」「哈哈哈，竟然真的有『NBA拚搏獎』這種東西？這不就是拿不到DPOY的安慰獎嗎？格林只是在傷害其他球員吧，我不知道這能不能叫做『拚搏』。」

關鍵字： NBA勇士格林

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