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騎士隊史第1人！莫布里獲年度最佳防守球員　合約總額上看87億

記者游郁香／綜合報導

23歲騎士長人莫布里（Evan Mobley）力壓勇士悍將格林（Draymond Green）、老鷹「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels），贏得今年的NBA年度最佳防守球員，不僅是隊史首位獲此殊榮的球員，更觸發合約獎金條款，5年新秀延長合約直接暴漲約4500萬美元，總額上看2億6900萬美元（約87.2億台幣）。

莫布里本季場均貢獻18.5分、9.3籃板、3.2助攻、0.9抄截與1.6阻攻，不只穩坐騎士禁區「守護者」位置，更以出色的協防能力、對位反應速度成為聯盟最全面的防守型長人之一，是騎士本季稱霸東區的關鍵。

根據官方票選結果，莫布里獲得100張選票中的85張，包含35張第1名選票，累計285分，力壓老鷹丹尼爾斯的197分和勇士格林的154分。

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▲▼騎士長人莫布里榮獲本季NBA年度最佳防守球員 。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士長人莫布里榮獲本季NBA年度最佳防守球員 。（圖／達志影像／美聯社）

莫布里在TNT節目《Inside The NBA》談到獲獎感受時表示，「我的身形與移動能力在這個位置上很不尋常，能夠最終獲得肯定，感覺真的太棒了。」

由於馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）季中因深層靜脈栓塞（DVT）提前報銷，原本熱門的DPOY戰局從明星賽後變得撲朔迷離，票數分布極為分散，最終共有13名球員得到選票，包含雷霆的多特（Luguentz Dort）、火箭的湯普森（Amen Thompson）、快艇的祖巴克（Ivica Zubac）、去年得主戈貝爾（Rudy Gobert）與公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等人。

這是本季NBA第3項公布的主要個人獎項，前兩位分別是塞爾提克後衛普理查德（Payton Pritchard）榮獲最佳第6人、尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）當選年度關鍵球員。

關鍵字： NBA騎士莫布里Evan Mobley

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