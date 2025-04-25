騎士隊史第1人！莫布里獲年度最佳防守球員　合約總額上看87億

A four-year NBA veteran, Evan Mobley has been named the Kia NBA Defensive Player of the Year for the first time.



Mobley is the first player to earn the honor with the Cavaliers. https://t.co/nZzPKZ3THE — NBA Communications (@NBAPR) April 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

23歲騎士長人莫布里（Evan Mobley）力壓勇士悍將格林（Draymond Green）、老鷹「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels），贏得今年的NBA年度最佳防守球員，不僅是隊史首位獲此殊榮的球員，更觸發合約獎金條款，5年新秀延長合約直接暴漲約4500萬美元，總額上看2億6900萬美元（約87.2億台幣）。

莫布里本季場均貢獻18.5分、9.3籃板、3.2助攻、0.9抄截與1.6阻攻，不只穩坐騎士禁區「守護者」位置，更以出色的協防能力、對位反應速度成為聯盟最全面的防守型長人之一，是騎士本季稱霸東區的關鍵。

根據官方票選結果，莫布里獲得100張選票中的85張，包含35張第1名選票，累計285分，力壓老鷹丹尼爾斯的197分和勇士格林的154分。

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▲騎士長人莫布里榮獲本季NBA年度最佳防守球員 。（圖／達志影像／美聯社）

莫布里在TNT節目《Inside The NBA》談到獲獎感受時表示，「我的身形與移動能力在這個位置上很不尋常，能夠最終獲得肯定，感覺真的太棒了。」

由於馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）季中因深層靜脈栓塞（DVT）提前報銷，原本熱門的DPOY戰局從明星賽後變得撲朔迷離，票數分布極為分散，最終共有13名球員得到選票，包含雷霆的多特（Luguentz Dort）、火箭的湯普森（Amen Thompson）、快艇的祖巴克（Ivica Zubac）、去年得主戈貝爾（Rudy Gobert）與公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等人。

這是本季NBA第3項公布的主要個人獎項，前兩位分別是塞爾提克後衛普理查德（Payton Pritchard）榮獲最佳第6人、尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）當選年度關鍵球員。