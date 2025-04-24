勇士慘敗火箭又傷主將　巴特勒明照MRI第3戰出賽成疑

▲勇士「士官長」巴特勒首節遭到衝撞骨盆嚴重挫傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金州勇士雖在季後賽首戰擊敗火箭士氣大振，第2戰卻遭遇雙重打擊，不僅以94比109慘敗，更痛失核心球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），他首節搶籃板時與火箭後衛湯普森（Amen Thompson）發生碰撞，整個人失去平衡重摔在地，隨即退場。巴特勒骨盆挫傷預計將於明日接受核磁共振（MRI）檢查，評估後續傷勢與能否出戰G3。

Jimmy Butler hit the ground hard after being undercut by Amen Thompson pic.twitter.com/Icd2wBF50U [廣告]請繼續往下閱讀... April 24, 2025

從回放畫面可見，湯普森並非蓄意犯規，而是在混戰中卡位，意外造成巴特勒「坐飛機」重摔，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也表示，「我們問了板凳後方的教練，他們說看起來只是爭搶時的身體碰撞，湯普森應該是被擠到了巴特勒下方，沒有人覺得那是一個惡意動作。」

勇士此戰不僅痛失巴特勒，連新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也因腸胃不適狀況低迷，僅出賽14分鐘未得分，甚至中場需接受靜脈注射。

隨著系列賽戰成1比1，勇士將於台灣時間27日返回主場迎接第3戰，球隊也將繃緊神經，等待巴特勒的傷勢結果。