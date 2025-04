勇士慘敗火箭又傷主將　巴特勒明照MRI第3戰出賽成疑

▲勇士「士官長」巴特勒首節遭到衝撞骨盆嚴重挫傷。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金州勇士雖在季後賽首戰擊敗火箭士氣大振,第2戰卻遭遇雙重打擊,不僅以94比109慘敗,更痛失核心球星「士官長」巴特勒(Jimmy Butler),他首節搶籃板時與火箭後衛湯普森(Amen Thompson)發生碰撞,整個人失去平衡重摔在地,隨即退場。巴特勒骨盆挫傷預計將於明日接受核磁共振(MRI)檢查,評估後續傷勢與能否出戰G3。

Jimmy Butler hit the ground hard after being undercut by Amen Thompson pic.twitter.com/Icd2wBF50U