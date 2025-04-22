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雷納德飆39分！快艇G2險退金塊　莫瑞把對手「扛起來」引衝突

記者游郁香／綜合報導

西區第4種子金塊在季後賽G1延長賽險勝，今（22）日繼續在主場交手快艇，首節打完取得6分領先，但擋不住雷納德（Kawhi Leonard）半場狂轟21分的火力，反陷入落後。兩隊一路激戰到最後時刻才分出勝負，雷納德最後54秒砍進關鍵跳投並抄走約基奇（Nikola Jokic）的球，快艇終場以105比102驚險扳平系列賽。

金塊首節靠著快攻拿下12分，將快艇送上的4次失誤轉化為7分，取得31比25、6分領先。快艇次節則在2屆FMVP雷納德領軍之下反轉了局面，「可愛」上半場合計10投9中狂轟21分，包括一記壓哨三分，個人季後賽生涯總得分突破3000大關。

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▲▼快艇雷納德、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德全場砍下39分，帶領快艇驚險扳平系列賽。（圖／達志影像／美聯社）

快艇第2節打出30對21的反擊，以55比52反超了比數，雙方第3節持續拉鋸，此節還剩5分18秒時，場上一度出現火爆畫面，起因是丹佛主控莫瑞（Jamal Murray）趕來防守人在外線的快艇後衛鮑威爾（Norman Powell）時，直接把對方「扛起來」，這個動作當場惹怒鮑威爾。

裁判趕緊將兩人分開，兩人的隊友也槓上，最終裁判給了莫瑞一次普通犯規，鮑威爾、鄧恩（Kris Dunn）和金塊新星布勞恩（Christian Braun）都領到技術犯規。

哈登（James Harden）在第3節最後2分50秒砍進一記27呎後撤三分，快艇一度將領先擴大到75比69、6分差，接著「法國飛人」巴圖（Nicolas Batum）也補上一記外線冷箭，金塊則靠3屆MVP約基奇此節終了前迅速包辦5分，追到了76比78。

▲▼快艇雷納德、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇攻下26分12籃板10助攻，完成大三元，但未能帶領金塊取勝。（圖／達志影像／美聯社）

約基奇決勝節開局砍進個人單場第4顆三分，金塊以79比78超前，不過快艇很快在罰球線上連續取分，加上雷納德的後撤三分，要回了6分領先。前役的贏球大功臣衛斯布魯克（Russell Westbrook）跳出來與約基奇攜手搶分，衛少連砍2顆三分，將比數扳成89平。

雷納德也不甘示弱、連續跳投命中。終場前2分07秒，金塊莫瑞的25呎三分讓比數回到100平，隨後小波特（Michael Porter Jr.）發生失誤，抄截成功的鮑威爾把握機會砍進外線。最後54秒，雷納德關鍵急停跳投命中，隨後再抄走約基奇的球，快艇取得105比102、3分領先，金塊最後2次追平三分出手都不進，只能目送快艇以3分差帶走勝利，將系列賽扳成1勝1敗。

雷納德此戰展現極高效率，19投15中猛砍39分、3籃板、5助攻，外帶2抄截、1阻攻，三分7投4中。金塊則以約基奇攻下26分最高，他另有12籃板、10助攻，繳出大三元數據。

▲▼快艇雷納德、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇將系列賽扳平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA金塊快艇雷納德約基奇莫瑞季後賽

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