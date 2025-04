雷納德飆39分！快艇G2險退金塊　莫瑞把對手「扛起來」引衝突

KAWHI'S SHOT TO ICE IT!! He went 15-19 from the field tonight ???????? https://t.co/DRiWfZ5SO4 pic.twitter.com/HSmenOdUlj

記者游郁香/綜合報導

西區第4種子金塊在季後賽G1延長賽險勝,今(22)日繼續在主場交手快艇,首節打完取得6分領先,但擋不住雷納德(Kawhi Leonard)半場狂轟21分的火力,反陷入落後。兩隊一路激戰到最後時刻才分出勝負,雷納德最後54秒砍進關鍵跳投並抄走約基奇(Nikola Jokic)的球,快艇終場以105比102驚險扳平系列賽。

KAWHI LEONARD WAS EVERYWHERE IN THE FINAL MINUTE!!



Game-icing bucket ????

Elite defense in multiple places ????



CLIPPERS WIN TO EVEN THE SERIES 1-1 ???? pic.twitter.com/QXPSQx159x