運動雲

>

苦等6174天！活塞季後賽終於贏了　康寧漢轟33分退尼克扳平戰局

記者游郁香／綜合報導

上季遭逢28連敗的底特律活塞，本季例行賽勝場數「翻3倍」，取得東區第6種子挺進季後賽。儘管G1被打出21比0攻勢遭尼克逆轉，但他們G2重整旗鼓，狀元康寧漢（Cade Cunningham）上半場就攻下20分，加上施洛德（Dennis Schroder）砍進關鍵三分，終場以100比94迎來苦等6174天的季後賽勝利。

活塞今日繼續作客麥迪遜花園廣場，陣中前場悍將史都華（Isaiah Stewart）因右膝發炎無法上場，他G1曾帶傷上陣但表現不佳，僅得到2分、5籃板，並在第4節要求下場。活塞該役被尼克打出21比0的得分高潮而失去領先，最終敗北。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼活塞康寧漢、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲康寧漢單場砍下33分，帶領活塞扳平系列賽。（圖／達志影像／美聯社）

活塞G2捲土重來，當家一哥康寧漢上半場就猛砍20分，並在次節結束前完成一記關鍵上籃，讓底特律保有領先。他們在第2節拉開了雙位數分差，但尼克隨後展開反擊。

第3節活塞再次發力，開局打出13比4的攻勢，康寧漢貢獻了其中一大半分數，率隊拉開15分差距。尼克在第3節前10次出手竟只命中1球，讓他們陷入劣勢。

不過尼克隨後找回手感，前3節打完僅落後8分。第4節雙方形成拉鋸，紐約頭牌布朗森（Jalen Brunson）帶隊將分差縮小至4分。比賽進行到最後2分30秒，布朗森的中距離跳投命中，尼克追到2分差，康寧漢隨即做出回應，他與杜倫（Jalen Duren）聯手上演空中接力，活塞要回領先。

▲▼活塞康寧漢、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲施羅德替補上場貢獻20分。（圖／達志影像／美聯社）

布朗森接著獲得3次罰球機會並命中兩球，再助攻哈特（Josh Hart）上籃得分，尼克一波16比4的逆襲，成功將比數追平。

然而，「德國軟豆」施洛德終場前55.1秒從25呎外命中關鍵三分，活塞將比數改寫為97比94，加上尼克在最後1分鐘連續錯失能夠扳平比數的三分，最終活塞以6分差險勝，將系列賽扳成1勝1敗。

這場勝利對活塞來說具有歷史意義，這是他們自2008年以來，首次贏得季後賽比賽，前一次得追溯到2008年東區決賽G4對塞爾提克，那場比賽距今已經過了6174天。底特律今日也終結季後賽15連敗，這是NBA季後賽史上最長的連敗紀錄。

康寧漢此戰猛轟33分、12籃板、3助攻；施洛德替補上場貢獻20分；哈里斯（Tobias Harris）也有15分、13籃板的穩定表現。儘管少了史都華，活塞總籃板數仍以48比34力壓對手。布朗森為尼克拿下37分、7助攻；布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻19分、5籃板。

▲▼活塞康寧漢、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞迎來苦等6174天的季後賽勝利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA活塞康寧漢尼克布朗森施洛德季後賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

連四年金手套、去年安打王辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

連四年金手套、去年安打王辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

火腿訓練顛覆古林想像！伊藤大海大哥哥般照顧成旅日靠山

火腿訓練顛覆古林想像！伊藤大海大哥哥般照顧成旅日靠山

世界最大玻璃牆！日本火腿主場締金氏紀錄　古林睿煬23日首秀

世界最大玻璃牆！日本火腿主場締金氏紀錄　古林睿煬23日首秀

富邦勇士「3連霸」功臣回來了！　辛特力返台27日BCL賽事戰國王

富邦勇士「3連霸」功臣回來了！　辛特力返台27日BCL賽事戰國王

本季首見！中職明日4隊都派本土投手先發

本季首見！中職明日4隊都派本土投手先發

適應冷天、升級球種！古林睿煬大讚火腿會後分析「滿酷的」

適應冷天、升級球種！古林睿煬大讚火腿會後分析「滿酷的」

杜克18歲天才宣布投入NBA選秀　弗拉格正式鎖定2025狀元

杜克18歲天才宣布投入NBA選秀　弗拉格正式鎖定2025狀元

運動家首輪大物來了！柯茲小聯盟僅打32場將迎大聯盟初登場

運動家首輪大物來了！柯茲小聯盟僅打32場將迎大聯盟初登場

接任總管不到3年！「林書豪麻吉」遭老鷹開除　去年才抽中狀元籤

接任總管不到3年！「林書豪麻吉」遭老鷹開除　去年才抽中狀元籤

NBA鐵血教頭！看一哥坦圖受傷倒地怒吼「站起來！」　球迷看傻

NBA鐵血教頭！看一哥坦圖受傷倒地怒吼「站起來！」　球迷看傻

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

熱門新聞

連四年金手套、去年安打王辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

火腿訓練顛覆古林想像！伊藤大海大哥哥般照顧成旅日靠山

世界最大玻璃牆！日本火腿主場締金氏紀錄　古林睿煬23日首秀

富邦勇士「3連霸」功臣回來了！　辛特力返台27日BCL賽事戰國王

本季首見！中職明日4隊都派本土投手先發

適應冷天、升級球種！古林睿煬大讚火腿會後分析「滿酷的」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1打擊率僅剩1成9　辰己涼介遭下放

2火腿訓練顛覆古林想像　他成旅日靠山

3日本火腿主場締世界紀錄！古林明首秀

4勇士3連霸功臣　辛特力將來台打BCL

5本季首見！中職4隊都派本土明先發

最新新聞

1台灣朋友情報！澳洲投手加入LG

2苦等6174天！活塞季後賽終於贏了

3酒井光次郎回顧台灣王建民與菜脯蛋

4奧斯塔朋科斯圖加特奪下后冠

5打擊率僅剩1成9　辰己涼介遭下放

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366