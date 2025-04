苦等6174天！活塞季後賽終於贏了　康寧漢轟33分退尼克扳平戰局

MASSIVE GO-AHEAD TRIPLE FOR THE PISTONS ???? Dennis Schröder with the CLUTCH bucket to give Detroit the lead in the final seconds! DET-NYK Game 2 on TNT. pic.twitter.com/1h1t8kKYkD

記者游郁香/綜合報導

上季遭逢28連敗的底特律活塞,本季例行賽勝場數「翻3倍」,取得東區第6種子挺進季後賽。儘管G1被打出21比0攻勢遭尼克逆轉,但他們G2重整旗鼓,狀元康寧漢(Cade Cunningham)上半場就攻下20分,加上施洛德(Dennis Schroder)砍進關鍵三分,終場以100比94迎來苦等6174天的季後賽勝利。

活塞今日繼續作客麥迪遜花園廣場,陣中前場悍將史都華(Isaiah Stewart)因右膝發炎無法上場,他G1曾帶傷上陣但表現不佳,僅得到2分、5籃板,並在第4節要求下場。活塞該役被尼克打出21比0的得分高潮而失去領先,最終敗北。

▲康寧漢單場砍下33分,帶領活塞扳平系列賽。(圖/達志影像/美聯社)

活塞G2捲土重來,當家一哥康寧漢上半場就猛砍20分,並在次節結束前完成一記關鍵上籃,讓底特律保有領先。他們在第2節拉開了雙位數分差,但尼克隨後展開反擊。

IT'S OVER‼️



The Pistons' NBA-record playoff losing streak of 15 games has been SNAPPED????



Their last playoff win came in Game 4 of the 2008 Eastern Conference Finals vs. the Celtics, which was 6,174 days ago!



This was Detroit's starting lineup in that game:



????️Chauncey… pic.twitter.com/aCyeNiuOKK