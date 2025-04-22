苦等6174天！活塞季後賽終於贏了　康寧漢轟33分退尼克扳平戰局

MASSIVE GO-AHEAD TRIPLE FOR THE PISTONS ????



Dennis Schröder with the CLUTCH bucket to give Detroit the lead in the final seconds!



DET-NYK Game 2 on TNT. pic.twitter.com/1h1t8kKYkD — NBA (@NBA) April 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

上季遭逢28連敗的底特律活塞，本季例行賽勝場數「翻3倍」，取得東區第6種子挺進季後賽。儘管G1被打出21比0攻勢遭尼克逆轉，但他們G2重整旗鼓，狀元康寧漢（Cade Cunningham）上半場就攻下20分，加上施洛德（Dennis Schroder）砍進關鍵三分，終場以100比94迎來苦等6174天的季後賽勝利。

CADE PARKER CUNNINGHAM ???? pic.twitter.com/Xw1Y4R2kqq — Detroit Pistons (@DetroitPistons) April 22, 2025

活塞今日繼續作客麥迪遜花園廣場，陣中前場悍將史都華（Isaiah Stewart）因右膝發炎無法上場，他G1曾帶傷上陣但表現不佳，僅得到2分、5籃板，並在第4節要求下場。活塞該役被尼克打出21比0的得分高潮而失去領先，最終敗北。

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▲康寧漢單場砍下33分，帶領活塞扳平系列賽。（圖／達志影像／美聯社）

活塞G2捲土重來，當家一哥康寧漢上半場就猛砍20分，並在次節結束前完成一記關鍵上籃，讓底特律保有領先。他們在第2節拉開了雙位數分差，但尼克隨後展開反擊。

IT'S OVER‼️



The Pistons' NBA-record playoff losing streak of 15 games has been SNAPPED????



Their last playoff win came in Game 4 of the 2008 Eastern Conference Finals vs. the Celtics, which was 6,174 days ago!



This was Detroit's starting lineup in that game:



????️Chauncey… pic.twitter.com/aCyeNiuOKK — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 22, 2025

第3節活塞再次發力，開局打出13比4的攻勢，康寧漢貢獻了其中一大半分數，率隊拉開15分差距。尼克在第3節前10次出手竟只命中1球，讓他們陷入劣勢。

不過尼克隨後找回手感，前3節打完僅落後8分。第4節雙方形成拉鋸，紐約頭牌布朗森（Jalen Brunson）帶隊將分差縮小至4分。比賽進行到最後2分30秒，布朗森的中距離跳投命中，尼克追到2分差，康寧漢隨即做出回應，他與杜倫（Jalen Duren）聯手上演空中接力，活塞要回領先。

▲施羅德替補上場貢獻20分。（圖／達志影像／美聯社）

布朗森接著獲得3次罰球機會並命中兩球，再助攻哈特（Josh Hart）上籃得分，尼克一波16比4的逆襲，成功將比數追平。

然而，「德國軟豆」施洛德終場前55.1秒從25呎外命中關鍵三分，活塞將比數改寫為97比94，加上尼克在最後1分鐘連續錯失能夠扳平比數的三分，最終活塞以6分差險勝，將系列賽扳成1勝1敗。

這場勝利對活塞來說具有歷史意義，這是他們自2008年以來，首次贏得季後賽比賽，前一次得追溯到2008年東區決賽G4對塞爾提克，那場比賽距今已經過了6174天。底特律今日也終結季後賽15連敗，這是NBA季後賽史上最長的連敗紀錄。

康寧漢此戰猛轟33分、12籃板、3助攻；施洛德替補上場貢獻20分；哈里斯（Tobias Harris）也有15分、13籃板的穩定表現。儘管少了史都華，活塞總籃板數仍以48比34力壓對手。布朗森為尼克拿下37分、7助攻；布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻19分、5籃板。

▲活塞迎來苦等6174天的季後賽勝利。（圖／達志影像／美聯社）