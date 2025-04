背靠背挨守護者連兩轟　洋基施密特開季ERA破7：持續吸取經驗

▲施密特(Clarke Schmidt)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間22日上午,紐約洋基客場會師克里夫蘭守護者,洋基先發施密特(Clarke Schmidt)狀態持續低迷,在3局下半遭守護者球星拉米瑞茲(Jose Ramírez)以及曼扎多(Kyle Manzardo)夯出背靠背全壘打,施密特今天僅投4局就狂失5分,洋基終場4比6輸球,但仍以14勝9敗高居美東龍頭。

Jose Ramirez dingers against the Yankees just hit different. #GuardsBall pic.twitter.com/ZhyzgFXN55

3局下半主場守護者率先發動攻勢,關(Steven Kwan)與羅奇歐(Brayan Rocchio)敲安上壘後,拉米瑞茲鎖定施密特一顆87英哩7號位置的滑切球,一棒扛出右外野大牆助隊3比0領先,緊接著曼札多再相中施密特93英哩伸卡球,掃出右外野上演背靠背開轟秀,守護者將領先優勢擴大至4比0。

4局下半守護者攻勢再起,羅奇歐擊出適時安打進帳1分打點,守護者5比0保持領先,這一棒也把施密特打下場,總計施密特今天僅投4局就被敲7安失5分;6局下半守護者拉米瑞茲轟出陽春砲,助隊6比0遙遙領先。

條紋軍打線則是在比賽後段不斷追分,「火星人」多明格茲(Jasson Domínguez)與奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)分別在7、8兩局各轟一記兩分砲,幫助洋基追至2分差,無奈後續打線未能連貫,最終守護者6比4擊敗洋基,喜迎4連勝。

Obviously the walks are frustrating. Beyond that, I felt like I made some good pitches.



- Clarke Schmidt on outing against Guardians pic.twitter.com/rm1Iv10MG8