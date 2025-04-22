背靠背挨守護者連兩轟　洋基施密特開季ERA破7：持續吸取經驗

▲施密特（Clarke Schmidt）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間22日上午，紐約洋基客場會師克里夫蘭守護者，洋基先發施密特（Clarke Schmidt）狀態持續低迷，在3局下半遭守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramírez）以及曼扎多（Kyle Manzardo）夯出背靠背全壘打，施密特今天僅投4局就狂失5分，洋基終場4比6輸球，但仍以14勝9敗高居美東龍頭。

Jose Ramirez dingers against the Yankees just hit different. #GuardsBall

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3局下半主場守護者率先發動攻勢，關（Steven Kwan）與羅奇歐（Brayan Rocchio）敲安上壘後，拉米瑞茲鎖定施密特一顆87英哩7號位置的滑切球，一棒扛出右外野大牆助隊3比0領先，緊接著曼札多再相中施密特93英哩伸卡球，掃出右外野上演背靠背開轟秀，守護者將領先優勢擴大至4比0。

Jazz Chisholm Jr. (7)



Opponent: Cleveland Guardians

Pitcher: Paul Sewald

Date: 04/21/2025 pic.twitter.com/wXP7Fm3AOT — Yankees Home Runs (@NYY_HR) April 22, 2025

4局下半守護者攻勢再起，羅奇歐擊出適時安打進帳1分打點，守護者5比0保持領先，這一棒也把施密特打下場，總計施密特今天僅投4局就被敲7安失5分；6局下半守護者拉米瑞茲轟出陽春砲，助隊6比0遙遙領先。

條紋軍打線則是在比賽後段不斷追分，「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）分別在7、8兩局各轟一記兩分砲，幫助洋基追至2分差，無奈後續打線未能連貫，最終守護者6比4擊敗洋基，喜迎4連勝。

Obviously the walks are frustrating. Beyond that, I felt like I made some good pitches.



- Clarke Schmidt on outing against Guardians pic.twitter.com/rm1Iv10MG8 — YES Network (@YESNetwork) April 22, 2025

施密特今天主投4局耗費80球，被敲出7支安打含2轟，失掉的5分都是自責分，送出7次三振外投出3次保送，吞本季首敗的同時賽後防禦率也增至7.45。

「今天感覺很好，在變化球控制與速球節奏上都很順暢，」施密特賽後說道，「我今天主要是透過引誘對方打者出棒來製造出局，這是策略成功的表現，雖然有幾球被打得比較扎實，但我並不認為那是系統性的問題。」

「雖然比賽結果不盡理想，但我對自己的投球內容感到正面，我也會從這場比賽中吸取經驗，這場比賽對自己的團隊合作以及捕手配球有很大幫助，希望下一次出賽能繼續調整與提升。」施密特最後表示。