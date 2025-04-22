伊藤大海先發為古林鋪路　暖男一句「不想給他奇怪的壓力」圈粉

▲日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣投手古林睿煬本季加盟日本職棒北海道日本火腿鬥士，預計在23日迎來個人日職初登板。前一戰22日的系列賽首戰，將由王牌投手伊藤大海先發，他期許自己能繳出佳績，為古林的首秀鋪路，「我不想給古林奇怪的壓力。」

據日媒《日刊體育》報導，雖然本季已拿下兩勝，伊藤仍謙虛檢討自身表現。他坦言：「每場出賽都被打出全壘打，雖然只是陽春砲，但還是不能掉以輕心，我一直讓對手先得分，這是需要改善的地方。」他進一步強調：「與其在意對手表現，不如專注把自己的比賽內容做好。從面對首名打者開始、從第一球開始，都要盡可能掌握對自己有利的球數節奏。」

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本場不僅攸關他個人的本季第3勝，也肩負替古林接棒的關鍵任務。伊藤表示：「我不想讓古林背負額外壓力，希望自己能夠帶好這場比賽節奏，讓他在日本第一場登板能順利進行，輕鬆踏上投手丘，展現出屬於古林的風格。」

談到即將先發的比賽，伊藤說：「我希望我的投球可以用最簡單的方式讓人理解，甚至不需要多解釋，大家就能感受到——這就是伊藤大海的投球。」作為球隊的「北方王牌」，他期盼以直覺和自信的投球內容，順利將戰局交接給來自台灣的新星古林睿煬。