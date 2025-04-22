42歲老將仍火力全開！韋蘭德飆157公里火球

Justin Verlander dials it up to 97 for his 6th K pic.twitter.com/b0Nu9u8YL1 — MLB (@MLB) April 20, 2025





記者王真魚／綜合報導

即便已邁入42歲高齡，三屆賽揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）仍展現「不老傳奇」的身手。昨（台灣時間21日）於洛杉磯對戰天使的比賽中，韋蘭德主投6局僅失1分，甚至在第六局飆出時速157公里（97.4英哩）的火球三振楚奧特（Mike Trout），寫下本季最快三振球，成為比賽的高光時刻。

韋蘭德本場繳出6局、98球、2安打、1自責、2保送、6次三振的優質內容，是他本季最長先發，也是轉戰舊金山後表現最出色的一戰。雖然九局下隊友救援失敗，導致無緣奪下勝投，但這場比賽無疑是他重回狀態的強力宣告。

「那一球真的太重要了，」巨人隊總教練馬文（Bob Melvin）說道，「楚奧特站在打擊區、滿壘危機，韋蘭德用一顆157公里火球三振他，那是我們今天的轉捩點。他這場比賽每一球都很關鍵。」

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回顧比賽四局下，韋蘭德一度遭遇亂流，連續被敲安與保送形成滿壘危機，但最終成功三振霍普（Logan O’Hoppe）脫困，避免重演上一場在費城第六局崩盤的劇情。這場比賽他投出12次揮空，其中9次來自速球，而他僅投14顆的橫掃球也繳出50%揮空率，展現老將的精準控球與經驗。

韋蘭德本季前四場表現低迷，防禦率高達6.75，但經過這一戰後大幅改善至5.47。即便尚未開胡勝場，他依舊堅定信心，「我感覺自己的狀況正越來越好，今天能幫球隊站穩陣腳、爭取勝利機會，是個很正面的訊號。」

如今進入職棒第20年，韋蘭德仍不諱言目標是挑戰生涯300勝大關，目前累計為262勝。他說：「我也許不再年輕，但我還有力量能再拚一次。」

▲韋蘭德（Justin Verlander） 。（圖／達志影像／美聯社）