直落二橫掃世界球后　奧斯塔朋科斯圖加特如願奪冠

▲奧斯塔朋科(Jeļena Ostapenko)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間21日深夜,斯圖加特女網賽迎來最終決戰,世界排名第24的奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)以6比4、6比1直落二擊敗世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka);奧斯塔朋科奪得個人生涯第九座WTA巡迴賽冠軍,也是自2017年法網奪冠以來,首座紅土冠軍。

How you win a title, by Jelena Ostapenko.



Up to #18 in the rankings pic.twitter.com/NsoJrUYEi1