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直落二橫掃世界球后　奧斯塔朋科斯圖加特如願奪冠

▲▼奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間21日深夜，斯圖加特女網賽迎來最終決戰，世界排名第24的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）以6比4、6比1直落二擊敗世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）；奧斯塔朋科奪得個人生涯第九座WTA巡迴賽冠軍，也是自2017年法網奪冠以來，首座紅土冠軍。

兩人生涯前三次交手中，奧斯塔朋科0勝3敗且僅拿下一盤，本戰奧斯塔朋科力求突破，一發得分率高達81%，並成功讀出莎芭蓮卡的發球路線，讓莎芭連卡的一發得分率僅剩53%；整場比賽中奧斯塔朋科共逼出11記破發點，其中破發6次，成為比賽關鍵。

開賽奧斯塔朋科強勢出擊，接發、上網、致勝球皆有建樹的她取得 2比0的領先，雖然莎芭蓮卡穩住陣腳後扳平至4比4，但奧斯塔朋科維持手感雙破得手，6比4拿下首盤。

自首盤4比4起，奧斯塔朋科掃下比賽最後九局中的其中八局，第二盤莎芭蓮卡僅拿10分（其中4分來自一次破發局），莎芭連卡第二盤自己的發球局只得6分，最終奧斯塔朋科耗時1小時25分鐘後，以連續兩記接發致勝球結束比賽，捧下后冠。

「說真的，我沒跟任何人說，我一直放在心裡，但我從第一天起就很有信心，」奧斯塔朋科賽後興奮說道，「那種感覺說不上來，但是是好事，帶著點神秘感，我當時就覺得，這一周會發生點什麼，我真的覺得我能贏下這項賽事，因為我一天比一天進步，我的狀態也越來越好。我覺得我配得上這個冠軍。」

隨後奧斯塔朋科也談到首次戰勝莎芭蓮卡的關鍵，「我之前對上她幾次，但我回去分析了那些比賽，知道今天要做些什麼不同的事，」她表示，「我覺得我今天更有信心，也更像真正的自己。」

關鍵字： WTA奧斯塔朋科斯圖加特女網賽

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