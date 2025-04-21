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兩台將同場激戰！李灝宇兩度率隊扳平　鄭宗哲3戰猛敲7安

記者王真魚／綜合報導

效力匹茲堡海盜3A的台灣選手鄭宗哲，重返小聯盟後火力不減，今天先發上陣，再添兩支安打，近3戰已累計7支安打，手感持續升溫。另一名台將李灝宇同場出賽，兩度率老虎扳平戰局，不過海盜終場以10比6力克老虎。

鄭宗哲不久前升上大聯盟，但僅留下3場出賽，累計7打席中未能敲出安打，隨後回到3A重新整裝再出發，且連三戰猛打，包括首場貢獻3安，昨天也敲出2支安打。

此役對戰老虎，鄭宗哲擔任第九棒並鎮守游擊防線，首局就敲出游擊方向內野安打，第3局滾地球遭刺殺，6局擊出擊球初速97.6英里安打，第7局則獲得四壞保送。單場3打數2安打，外帶一次保送，賽後打擊率提升至0.320。

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李灝宇則先發3棒指定打擊，5打數1安打，貢獻2分打點，另吞下2次三振。

海盜開局火力全開，一口氣攻下5分領先。老虎在第4局展開反攻，同樣打下五分扳平，其中追平分正是由李灝宇敲出滾地球帶回。

海盜5局靠著庫克（Billy Cook）的高飛犧牲打再度超前，但第6局李灝宇回敬一支安打，再次幫助老虎追成6比6平手。不過6局下，海盜立刻展現反攻火力，追加三分重新奪回優勢，最終以10比6拿下勝利。

▲▼ 鄭宗哲 。（圖／路透）

▲鄭宗哲 。（圖／路透）

關鍵字： 鄭宗哲李灝宇台灣選手小聯盟棒球MLB

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