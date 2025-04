NBA公布7大年度獎項決選名單！　約基奇挑戰5年第4座MVP

▲約基奇(左)有望5年內第4度奪MVP;雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(右)則要拚個人首座MVP。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

NBA今(21)日正式公布2024-25賽季7項個人年度獎項的決選名單,最受矚目的最有價值球員(MVP)由金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)、雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)及公鹿頭牌安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)角逐,約基奇將挑戰5年4度囊括此獎項。

約基奇衝擊5年第4座MVP SGA有望首次獲獎

3屆年度MVP約基奇本季繳出場均29.6分、12.7籃板與10.2助攻的成績,成為NBA史上第3位完成單季「場均大三元」的球員,也是首位「非控球後衛」達成此壯舉的人。若再奪MVP,他將成為繼詹姆斯(LeBron James)與羅素(Bill Russell)後,史上第3位在5年內4度獲獎的球員。

SGA則以場均32.7分登上「得分王」寶座,率領雷霆豪取隊史最佳68勝,成為自2016年勇士以來最多勝隊伍;他也蟬聯《ESPN 》MVP模擬票選榜首。「字母哥」則連續第7季進入MVP票選前4的行列,他曾於2019、2020年連莊獲獎。

溫班亞瑪血栓報銷無緣角逐 最佳防守球員競爭白熱化

原本大熱門「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)因深部靜脈血栓症提前報銷,讓年度最佳防守球員競爭變數大增。最終由騎士莫布里(Evan Mobley)、勇士格林(Draymond Green)與老鷹丹尼爾斯(Dyson Daniels)進入決選名單。

莫布里本季場均18.5分、9.3籃板、1.6阻攻,並首次入選全明星賽,有望進入年度陣容;格林攻守兩端穩定輸出,連續7年繳出場均至少1抄截、1阻攻;丹尼爾斯則以229次抄截居聯盟之冠,創數十年來新高。

活塞一哥康寧漢領銜最佳進步獎名單

入圍本季最佳進步獎的有活塞一哥康寧漢(Cade Cunningham)、快艇中鋒祖巴奇(Ivica Zubac)及老鷹的丹尼爾斯。康寧漢場均26.1分、6.1籃板、9.1助攻,展現全能身手;祖巴克則以場均16.8分、12.6籃板刷新個人生涯最佳。

老鷹狀元里薩希力拚新人王

老鷹狀元里薩希(Zaccharie Risacher)本季場均能得12.6分,成為年度最佳新秀入圍者之一,另兩人為馬刺後衛卡索(Stephon Castle)與灰熊後衛威爾斯(Jaylen Wells)。威爾斯本為次輪新秀,但本季多數時間都擔任先發,可惜因手腕骨折提前報銷。

綠衫軍普理查德進入「第6人之爭」

塞爾提克後衛普理查德(Payton Pritchard)以場均14.3分、三分命中率40.7%,成為最佳第6人候選之一;與他同場競爭的還有騎士的傑洛姆(Ty Jerome),他場均能得12.5分、三分命中率43.9%,以及活塞畢斯利(Malik Beasley),他有場均16.4分、三分命中率41.6%的表現。

最佳教練上演「罕見對決」

年度最佳教練獎頗具話題性,3位入圍者分別是騎士主帥亞特金森(Kenny Atkinson)、其前任、現任活塞教頭畢柯斯塔夫(J.B. Bickerstaff)與火箭主帥烏多卡(Ime Udoka)。騎士以64勝稱霸東區,活塞勝場數成長3倍寫聯盟新猷,火箭則以年輕陣容鎖定西區第2種子。

關鍵球員獎由布朗森領軍

年度關鍵球員方面,由尼克一哥布朗森(Jalen Brunson)領銜入圍,與他一起入選的還有約基奇與灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)。

NBA預計未來幾周陸續公布各大獎項得主,並同步揭曉年度最佳陣容、最佳防守陣容與最佳新秀陣容名單。