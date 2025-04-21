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NBA公布7大年度獎項決選名單！　約基奇挑戰5年第4座MVP

▲▼金塊約基奇、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇（左）有望5年內第4度奪MVP；雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（右）則要拚個人首座MVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA今（21）日正式公布2024-25賽季7項個人年度獎項的決選名單，最受矚目的最有價值球員（MVP）由金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）、雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及公鹿頭牌安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）角逐，約基奇將挑戰5年4度囊括此獎項。

約基奇衝擊5年第4座MVP　SGA有望首次獲獎

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3屆年度MVP約基奇本季繳出場均29.6分、12.7籃板與10.2助攻的成績，成為NBA史上第3位完成單季「場均大三元」的球員，也是首位「非控球後衛」達成此壯舉的人。若再奪MVP，他將成為繼詹姆斯（LeBron James）與羅素（Bill Russell）後，史上第3位在5年內4度獲獎的球員。

SGA則以場均32.7分登上「得分王」寶座，率領雷霆豪取隊史最佳68勝，成為自2016年勇士以來最多勝隊伍；他也蟬聯《ESPN 》MVP模擬票選榜首。「字母哥」則連續第7季進入MVP票選前4的行列，他曾於2019、2020年連莊獲獎。

溫班亞瑪血栓報銷無緣角逐　最佳防守球員競爭白熱化

原本大熱門「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因深部靜脈血栓症提前報銷，讓年度最佳防守球員競爭變數大增。最終由騎士莫布里（Evan Mobley）、勇士格林（Draymond Green）與老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）進入決選名單。

莫布里本季場均18.5分、9.3籃板、1.6阻攻，並首次入選全明星賽，有望進入年度陣容；格林攻守兩端穩定輸出，連續7年繳出場均至少1抄截、1阻攻；丹尼爾斯則以229次抄截居聯盟之冠，創數十年來新高。

活塞一哥康寧漢領銜最佳進步獎名單

入圍本季最佳進步獎的有活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）、快艇中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）及老鷹的丹尼爾斯。康寧漢場均26.1分、6.1籃板、9.1助攻，展現全能身手；祖巴克則以場均16.8分、12.6籃板刷新個人生涯最佳。

老鷹狀元里薩希力拚新人王

老鷹狀元里薩希（Zaccharie Risacher）本季場均能得12.6分，成為年度最佳新秀入圍者之一，另兩人為馬刺後衛卡索（Stephon Castle）與灰熊後衛威爾斯（Jaylen Wells）。威爾斯本為次輪新秀，但本季多數時間都擔任先發，可惜因手腕骨折提前報銷。

綠衫軍普理查德進入「第6人之爭」

塞爾提克後衛普理查德（Payton Pritchard）以場均14.3分、三分命中率40.7%，成為最佳第6人候選之一；與他同場競爭的還有騎士的傑洛姆（Ty Jerome），他場均能得12.5分、三分命中率43.9%，以及活塞畢斯利（Malik Beasley），他有場均16.4分、三分命中率41.6%的表現。

最佳教練上演「罕見對決」

年度最佳教練獎頗具話題性，3位入圍者分別是騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）、其前任、現任活塞教頭畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）與火箭主帥烏多卡（Ime Udoka）。騎士以64勝稱霸東區，活塞勝場數成長3倍寫聯盟新猷，火箭則以年輕陣容鎖定西區第2種子。

關鍵球員獎由布朗森領軍

年度關鍵球員方面，由尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）領銜入圍，與他一起入選的還有約基奇與灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）。

NBA預計未來幾周陸續公布各大獎項得主，並同步揭曉年度最佳陣容、最佳防守陣容與最佳新秀陣容名單。

關鍵字： NBA年度獎項金塊約基奇雷霆SGA

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