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NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

記者游郁香／綜合報導

本季豪取68勝的奧克拉荷馬雷霆，今（21）日凌晨在季後賽首輪G1展現驚人宰制力，儘管當家一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場13投4中僅得15分，創下個人本季新低，雷霆仍以131比80狂勝51分，迎來隊史季後賽最大勝利，更締造NBA季後賽歷來「首戰的最大分差」。

雷霆首節就以32比20拉開12分領先，次節更打出一波20比0攻勢，進一步將分差擴大至68比36、35分，這是自1996-97賽季NBA開始統計逐球數據以來，季後賽半場第3大領先分差，僅次於2017年與2016年由詹姆斯（LeBron James）率領騎士創下的41與38分。

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

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▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大僅得15分，仍全面壓制灰熊。（圖／達志影像／美聯社）

第4節開始時，灰熊便將主力全數撤下，等同提前認輸，雷霆也同樣換上替補，但領先仍持續擴大至最多56分（129比73），這樣的碾壓通常只會出現在高中或大學層級，極少在NBA，更遑論是季後賽。

雷霆終場以131比80痛扁灰熊51分，雖未能打破NBA季後賽史上最大勝分紀錄（58分，由2009年金塊與1956年湖人共同保持），但已是季後賽歷史第5高、也是G1史上最大勝分（舊紀錄為47分）。

值得一提的是，雷霆創造歷史的這一戰，陣中年度MVP候選人「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大手感降到冰點，整場13投4中僅拿下個人本季新低的15分，雷霆仍以壓倒性優勢贏得比賽。

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆51分大勝灰熊，寫下NBA季後賽G1歷史最大勝分紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆快攻得分以27比5遙遙領先。雷霆不僅在進攻端予取予求，更在防守端徹底壓制灰熊。無論是限制切入路線、外圍輪轉補防或是積極干擾投籃，雷霆讓灰熊整場命中率僅34.4%，三分命中率更慘跌至17.6%。

灰熊本季戰績48勝，淨勝4.7分為聯盟第6，是一支實力不容小覷的隊伍。雖然季末表現不穩導致主帥詹金斯（Taylor Jenkins）遭解僱，但並非靠對手擺爛而晉級的幸運球隊，這一戰卻完全無法展現應有水準。

進攻端方面，灰熊僅一哥莫蘭特（Ja Morant）與巴格利（Marvin Bagley III）兩人得分上雙，皆為17分，但莫蘭特17投僅6中，效率低落。灰熊不得不仰賴如周志豪（Zach Edey）這類角色球員拋投與中距離搶分，進攻體系遭雷霆全面瓦解。

雷霆替補出發的威金斯（Aaron Wiggins）攻下全場最高21分；威廉斯（Jalen Williams）拿下20分；榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren）亦有19分進帳。

關鍵字：NBA雷霆灰熊吉爾吉斯-亞歷山大莫蘭特

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