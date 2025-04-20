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主場遭灰狼狂電22分　詹姆斯：G2沒有任何藉口

▲▼詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間20日上午，NBA西區季後賽首輪由洛杉磯湖人主場迎戰明尼蘇達灰狼，灰狼靠著「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）全場強攻22分、8籃板、9助攻，以及里德（Naz Reid）挹注6記三分帶動下，「下剋上」以117比95大勝湖人。賽後湖人看板球星詹姆斯（LeBron James）表示，下一戰全隊都會做好準備，沒有任何藉口再輸。

「這並不是說我們的球員沒有準備好應對季後賽等級的比賽，」湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在球隊慘吞22分大敗後說道，「我們在心理上是準備好的，我覺得我們的士氣是對的，我認為即使他們打出一波高潮，我們在暫停時的討論也很棒，溝通也很好，只是身體上我們可能沒有準備好，如果你明白我的意思的話。」

「說實話，當他們開始以極大的衝勁和強硬度打球時，我們當下沒有馬上做出回應，然後從第二節一開始到第三節還剩四五分鐘的那段時間，我們在那段被打了過大差距，所以這就是一場被徹底打爆的比賽，」瑞迪克接著表示。

第三節還剩4分23秒時灰狼里德飆進三分，助隊將領先優勢擴大至27分差，之後湖人打出一波17比6的反擊結束第三節；然而灰狼在決勝節開局連進三球，包括藍道（Julius Randle）在湖人將分差縮小到12分後，立刻回敬的一記重要三分，至此也正式澆熄湖人反撲氣焰，最終灰狼117比95收下勝利，系列賽1比0領先。

賽後湖人天王詹姆斯表示，灰狼那種強勢的比賽風格讓自家球隊有些措手不及，但他也說在G2之前，湖人就不該再找任何藉口了，「我們知道對上明尼蘇達這支球隊，你就得打得夠強硬，」詹姆斯說道，「那是他們的比賽方式，也許我們需要這第一場季後賽來感受一下，知道要提升我們的對抗性、提升比賽強度，因為那就是他們的風格，我們到了星期二晚上應該會做好萬全準備。」

關鍵字： NBA季後賽洛杉磯湖人詹姆斯

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