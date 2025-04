主場遭灰狼狂電22分　詹姆斯：G2沒有任何藉口

▲詹姆斯(LeBron James)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間20日上午,NBA西區季後賽首輪由洛杉磯湖人主場迎戰明尼蘇達灰狼,灰狼靠著「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)全場強攻22分、8籃板、9助攻,以及里德(Naz Reid)挹注6記三分帶動下,「下剋上」以117比95大勝湖人。賽後湖人看板球星詹姆斯(LeBron James)表示,下一戰全隊都會做好準備,沒有任何藉口再輸。

BLOCKED BY JAMES



LeBron with a signature chasedown in Game 1 of the playoffs pic.twitter.com/XJ8vWSXBVc