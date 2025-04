單局掉4分大放火ERA暴增至9！　洋基主帥相信威廉斯會克服一切

▲威廉斯(Devin Williams)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間20日上午,紐約洋基客場會師坦帕灣光芒,洋基終結者威廉斯(Devin Williams)9下登板單局狂失4分,搞砸球隊領先優勢,洋基最終在延長第10局遭光芒阿蘭達(Jonathan Aranda)轟出再見兩分砲,8比10遭到大逆轉,威廉斯的防禦率也暴增至9。

8局結束客隊洋基6比4保持領先,9局上半洋基打線再有建樹,「法官」賈吉(Aaron Judge)與葛斯密特(Paul Goldschmidt)各敲出一支適時安打助隊將領先優勢擴大至8比4,眼看即將收下勝利的洋基,球隊終結者威廉斯卻在9局下半大放火,單局被敲出4支安打狂失4分,光芒強打洛爾(Brandon Lowe)擊出2分打點的追平安打後,雙方8比8打進延長賽。

10局上半洋基錯失無人出局一、三壘有人的大好機會沒有得分,10局下半條紋軍派出高梅茲(Yoendrys Gómez)救援,無奈高梅茲遭光芒阿蘭達轟出右外野方向再見兩分砲,洋基最終8比10吞下敗仗,中止近期5連勝。

Devin Williams on his appearance vs Tampa Bay on Saturday. #YANKSonYES pic.twitter.com/Gt5Ntj8Ks1