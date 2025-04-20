單局掉4分大放火ERA暴增至9！　洋基主帥相信威廉斯會克服一切

▲威廉斯（Devin Williams）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間20日上午，紐約洋基客場會師坦帕灣光芒，洋基終結者威廉斯（Devin Williams）9下登板單局狂失4分，搞砸球隊領先優勢，洋基最終在延長第10局遭光芒阿蘭達（Jonathan Aranda）轟出再見兩分砲，8比10遭到大逆轉，威廉斯的防禦率也暴增至9。

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8局結束客隊洋基6比4保持領先，9局上半洋基打線再有建樹，「法官」賈吉（Aaron Judge）與葛斯密特（Paul Goldschmidt）各敲出一支適時安打助隊將領先優勢擴大至8比4，眼看即將收下勝利的洋基，球隊終結者威廉斯卻在9局下半大放火，單局被敲出4支安打狂失4分，光芒強打洛爾（Brandon Lowe）擊出2分打點的追平安打後，雙方8比8打進延長賽。

10局上半洋基錯失無人出局一、三壘有人的大好機會沒有得分，10局下半條紋軍派出高梅茲（Yoendrys Gómez）救援，無奈高梅茲遭光芒阿蘭達轟出右外野方向再見兩分砲，洋基最終8比10吞下敗仗，中止近期5連勝。

Devin Williams on his appearance vs Tampa Bay on Saturday. #YANKSonYES pic.twitter.com/Gt5Ntj8Ks1 — YES Network (@YESNetwork) April 20, 2025

「四分領先，理應順利收尾，」賽後威廉斯自責說道，「我投了一些好球，也投了一些壞球，今天好的不夠多，」本季打者對威廉斯引以為傲的變速球打擊率為2成86，其中包含本場三支，該球種的揮空率為22.4%、三振率16.7%、預期長打率（xSLG）為.486；這些數據與2024年的成績相差甚遠，2024年聯盟打者對威廉斯的打擊率為1成62，揮空率高達48.8%，三振率51.2%，xSLG僅.161。

當被問到原因時，威廉斯表示，「我不知道，說實話，可能是用太多了吧，所以我們會去調整。」

洋基主帥布恩（Aaron Boone）則力挺子弟兵，「我們還有很長的路要走，這只是開季的小挫折，」布恩說道，「他有能力克服這一切。」