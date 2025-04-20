關鍵防守助金塊守住勝利　威少：我對那個發球戰術太熟了

▲▼衛斯布魯克（Russell Westbrook）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間20日清晨，NBA西區季後賽首輪由丹佛金塊主場強碰洛杉磯快艇，金塊在延長賽憑藉著衛斯布魯克（Russell Westbrook）關鍵防守表現，以112比110艱辛守住勝利，賽後衛斯布魯克受訪時表示自己對那個發球戰術太熟了，金塊代理教練阿德曼（David Adelman）也直呼「Russ就是Russ。」

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上半場一度落後15分的金塊，第三節靠著約基奇（Nikola Jokic）獨拿12分的率領下，將分差追至72比75緊咬快艇，決勝節雙方互有來回不斷拉鋸，比賽倒數1分11秒快艇祖巴奇（Ivica Zubac）上籃得手助隊96比95領先，隨後衛斯布魯克展現老將經驗，在終場前24秒飆進一記左側底角的三分彈，金塊98比96反超，無奈快艇哈登（James Harden）拋投投手，雙方98比98迎來延長賽。

延長賽倒數一分鐘金塊布朗與快艇哈登各飆一記三分互別苗頭，隨後比賽10.9秒戈登（Aaron Gordon）兩罰全進，金塊110比107領先，接著快艇喊完暫停後發邊線球，衛斯布魯克用防守經驗幫助球隊，迫使快艇發球失誤要回球權，最終約基奇把握兩罰鎖定勝局，金塊在主場有驚無險的收下勝利。

「我對那個發球戰術太熟了，」金塊功臣衛斯布魯克賽後說道，衛斯布魯克過去兩季正是在快艇效力，快艇今天發生多達20次失誤，其中以主將倫納德（Kawhi Leonard）7次為最高。

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「Russ就是Russ，」代理主帥阿德曼接著表示，「他在防守端真的非常厲害，今天就像在打自由安全衛（free safety）的角色，他在場上自由遊走，影響了比賽節奏，很多失誤雖然不是他直接製造，但都是因為他的壓迫和存在感。」

「在進攻端他不斷強攻，雖然我們本來可能可以打得更有組織一點，但這就是Russ的風格，打了17年，他不會改變，如果他看到自己能一對一，他就會殺進去，然後他還投進了一顆超關鍵的三分球，」阿德曼最後說。

約基奇攻下29分9籃板外帶12助攻的準大三元，戈登（Aaron Gordon）挹注25分緊隨其後，莫瑞（Jamal Murray）21分，衛斯布魯克15分、8籃板、2抄截；快艇方面以哈登32分、11助攻為全場最高，祖巴奇21分、13籃板，倫納德22分。