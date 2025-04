關鍵防守助金塊守住勝利　威少：我對那個發球戰術太熟了

▲▼衛斯布魯克(Russell Westbrook)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間20日清晨,NBA西區季後賽首輪由丹佛金塊主場強碰洛杉磯快艇,金塊在延長賽憑藉著衛斯布魯克(Russell Westbrook)關鍵防守表現,以112比110艱辛守住勝利,賽後衛斯布魯克受訪時表示自己對那個發球戰術太熟了,金塊代理教練阿德曼(David Adelman)也直呼「Russ就是Russ。」

上半場一度落後15分的金塊,第三節靠著約基奇(Nikola Jokic)獨拿12分的率領下,將分差追至72比75緊咬快艇,決勝節雙方互有來回不斷拉鋸,比賽倒數1分11秒快艇祖巴奇(Ivica Zubac)上籃得手助隊96比95領先,隨後衛斯布魯克展現老將經驗,在終場前24秒飆進一記左側底角的三分彈,金塊98比96反超,無奈快艇哈登(James Harden)拋投投手,雙方98比98迎來延長賽。

延長賽倒數一分鐘金塊布朗與快艇哈登各飆一記三分互別苗頭,隨後比賽10.9秒戈登(Aaron Gordon)兩罰全進,金塊110比107領先,接著快艇喊完暫停後發邊線球,衛斯布魯克用防守經驗幫助球隊,迫使快艇發球失誤要回球權,最終約基奇把握兩罰鎖定勝局,金塊在主場有驚無險的收下勝利。

「我對那個發球戰術太熟了,」金塊功臣衛斯布魯克賽後說道,衛斯布魯克過去兩季正是在快艇效力,快艇今天發生多達20次失誤,其中以主將倫納德(Kawhi Leonard)7次為最高。

