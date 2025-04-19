山本由伸狂飆10K率道奇4連勝！連21局無責失躍居雙冠王

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊日本投手山本由伸台灣時間19日對陣德州遊騎兵的比賽中，繳出7局無失分、10次三振的精采表現，幫助球隊以3比0獲勝，取得個人本季第3勝。

此役過後，他的防禦率降至0.93，並達成日美職業生涯合計80勝的里程碑。 山本此戰共投102球，被擊出5支安打，無失分，並飆出10次三振，追平個人單場最多三振紀錄。這是他連續2場比賽未失分，累積18局連續無失分、21局無自責分。

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道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「非常出色。他的指叉球很棒，滑球與曲球的控球也很好。簡直是『fantastic job（太棒了）』。」

山本的本季成績為3勝1敗，防禦率0.93，累計28次三振，此戰最快球速達到96.2英里（約154.8公里），10次三振也追平個人單場最多三振紀錄。目前3勝為國聯並列最多，0.93的防禦率則是獨居國聯第一，一戰躍居雙冠王。道奇隊在山本的帶領下，取得四連勝。

由於大谷翔平進入「陪產假」（Paternity list）名單缺席此戰，頂替打第一棒的艾德曼（Tommy Edman）在首局就敲出首打席全壘打，讓球隊一開始便取得1分領先。

兩屆賽揚獎得主迪格隆（Jacob deGrom）同場較勁先發，投出7局3安打1失分、7次三振的優質內容。但山本由伸略勝一籌。