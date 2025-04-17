客場2比2逼平國米仍難挽劣勢　拜仁慕尼黑歐冠8強遭淘汰　

▲拜仁慕尼黑歐冠止步8強。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠八強次回合，台灣時間17日凌晨由德甲榜首拜仁慕尼黑客場挑戰義甲雄師國際米蘭，首回合1比2落後的拜仁在多名主力因傷缺戰下仍拚盡全力，隊長凱恩（Harry Kane）與戴爾（Edgar Dier）皆有進球表現，無奈最終還是以2比2戰平國米（總比分3比4），無緣晉級歐冠4強。

Schluss.



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下半場第52分鐘客隊拜仁發動攻勢，薩內（Leroy Sané）的傳中被解圍後落到後方的格雷茨卡（Leon Goretzka）腳下，後者隨即傳給凱恩，凱恩以刁鑽的角度起腳射門，球射入遠角後順利進球，拜仁慕尼黑1比0先馳得點（總比分2比2）。

第58分鐘主場國際米蘭持球組織，左側角球開出後，皮球落到馬丁內斯（Lautaro Martínez）腳下，馬丁內斯起腳射門被基米希（Joshua Kimmich）擋下，但他隨即補射成功，國米將比分扳至1比1平手（總比分3比2）；第61分鐘國米攻勢再起，右側角球開出後，帕瓦爾（Benjamin Pavard）在禁區中路高高躍起頭球破門，助隊反超比分至2比1（總比分4比2）。

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總比分兩球落後的拜仁在比賽後段窮追不捨，第76分鐘格納布里（Serge Gnabry）在右側半場短角球後傳中，球精準的落到戴爾頭上，戴爾在底線頂出一記精彩頭球將球送入遠角，助隊將比分扳平至2比2（總比分4比3）。

落後一球的拜仁在比賽最後傾盡全力尋找進球機會，凱恩在絕佳位置射門偏高、穆勒（Thomas Müller）傷停補時的頭球也無功而返，最終雙方2比2和局收場，拜仁慕尼黑止步歐冠八強。

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「有很多原因吧，當你拚盡全力想贏下比賽，卻還是被淘汰，這感覺當然很難受，」拜仁主將凱恩賽後失落說道，「我們兩場比賽都有足夠的機會進更多球，而今晚因為定位球丟了兩球，真的很苦，我們最後真的非常接近晉級。」

「但在這種大賽中，勝負往往取決於那幾個關鍵時刻，而他們把握得比我們好，這是一個漫長又艱辛的歐冠賽季，包括還有附加賽。但我覺得我們在這個過程中越來越強，如果我們回頭看看這兩場比賽，可以肯定地說：我們有實力擊敗世界上任何一支球隊，但這就是足球，我們不能讓整個賽季因此被破壞，我們在德甲還有機會奪回冠軍。」凱恩補充表示。