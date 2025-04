柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄　格林點名庫明加將是首輪關鍵

Steph Curry said Steve Kerr got the game ball for his first play-in game victory ???????? pic.twitter.com/oxY8GoiNlR

記者游郁香/綜合報導

勇士在附加賽擊退灰熊成功晉級季後賽,兩大主力柯瑞(Stephen Curry)與巴特勒(Jimmy Butler)攜手寫下前所未見的歷史紀錄,成為NBA史上首對單場(含例行賽、季後賽與附加賽)合計攻下至少75分、15籃板、10助攻、4抄截,罰進25球並命中5顆三分的雙人組。

本場轟下37分的柯瑞,歷來在附加賽場均可繳出33.8分、5.8籃板、5.3顆三分球,投籃命中率47%、三分命中率48%、罰球命中率高達97%,表現幾近完美。不過今年是他首度在附加賽取勝,終止了先前的3連敗,這也是主帥柯爾(Steve Kerr)執教以來首場附加賽勝利,柯瑞特地將比賽用球獻給柯爾作為紀念。

▲柯瑞與巴特勒合力締造史上首見的雙人超全能數據。(圖/達志影像/美聯社)

談到今年晉級季後賽的心情,柯瑞表示,「這次特別不會讓人覺得理所當然,因為我們去年根本沒打進(季後賽)。」

對於首輪即將對上西區第2種子火箭,柯瑞說,「現在我們知道對手是誰了,一支本季表現非常出色的火箭。對我們來說,能夠重新站上季後賽舞台,真的有種如釋重負的感覺,也對即將到來的挑戰感到非常興奮。」

▲柯瑞表示這次晉級格外珍貴,並將比賽用球贈送總教練柯爾留念。(圖/達志影像/美聯社)

柯爾賽後則盛讚今日猛轟38分的巴特勒,「他是最終極的攻防一體球員。他身體強壯、橫向移動速度快,對比賽的判斷與預判能力都非常出色。Jimmy是一位非常優秀的防守者。」

同感震撼的還有核心悍將格林(Draymond Green),「他真的不一樣。你可以清楚感受到他完全不同的專注與比賽強度。我是個籃球迷,這些年我在電視上看過他無數次,但當你近距離親眼看到時,那是真的很震撼。」

