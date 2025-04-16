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柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄　格林點名庫明加將是首輪關鍵

記者游郁香／綜合報導

勇士在附加賽擊退灰熊成功晉級季後賽，兩大主力柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）攜手寫下前所未見的歷史紀錄，成為NBA史上首對單場（含例行賽、季後賽與附加賽）合計攻下至少75分、15籃板、10助攻、4抄截，罰進25球並命中5顆三分的雙人組。

本場轟下37分的柯瑞，歷來在附加賽場均可繳出33.8分、5.8籃板、5.3顆三分球，投籃命中率47%、三分命中率48%、罰球命中率高達97%，表現幾近完美。不過今年是他首度在附加賽取勝，終止了先前的3連敗，這也是主帥柯爾（Steve Kerr）執教以來首場附加賽勝利，柯瑞特地將比賽用球獻給柯爾作為紀念。

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▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞與巴特勒合力締造史上首見的雙人超全能數據。（圖／達志影像／美聯社）

談到今年晉級季後賽的心情，柯瑞表示，「這次特別不會讓人覺得理所當然，因為我們去年根本沒打進（季後賽）。」

對於首輪即將對上西區第2種子火箭，柯瑞說，「現在我們知道對手是誰了，一支本季表現非常出色的火箭。對我們來說，能夠重新站上季後賽舞台，真的有種如釋重負的感覺，也對即將到來的挑戰感到非常興奮。」

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞表示這次晉級格外珍貴，並將比賽用球贈送總教練柯爾留念。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾賽後則盛讚今日猛轟38分的巴特勒，「他是最終極的攻防一體球員。他身體強壯、橫向移動速度快，對比賽的判斷與預判能力都非常出色。Jimmy是一位非常優秀的防守者。」

同感震撼的還有核心悍將格林（Draymond Green），「他真的不一樣。你可以清楚感受到他完全不同的專注與比賽強度。我是個籃球迷，這些年我在電視上看過他無數次，但當你近距離親眼看到時，那是真的很震撼。」

值得一提的是，勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）連續2場都遭到棄用，完全沒有上場，但格林認為他將在首輪系列賽扮演重要角色，「他一定會有貢獻……他在這個系列賽對我們會是很重要的一環，這點我毫無疑問。我認為他面臨的挑戰是要保持心理上的專注與投入。」

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士從附加賽脫穎而出，季後賽首輪將碰上火箭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士巴特勒柯瑞格林庫明加火箭

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