詹皇首度季後賽對決灰狼　專家一致看好湖人晉級但將苦戰

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

縱橫NBA季後賽20年的湖人天王詹姆斯（LeBron James），至今共出戰54輪系列賽、累積對戰23支不同球隊，幾乎將整個聯盟打過一輪。不過面對即將登場的2025年季後賽，將是他生涯首度在季後賽對決明尼蘇達灰狼。

40歲的詹姆斯在季後賽戰績為41勝13敗，擁有出賽場次（287場）、上場時間（1萬1858分鐘）、得分（8162分）等多項歷史第1紀錄。2024-25賽季他仍維持高檔表現，繳出場均24.4分、7.8籃板、8.2助攻的數據，投籃命中率高達51.3%。

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▲詹姆斯將首次在季後賽對決灰狼。（圖／達志影像／美聯社）

本季湖人陣容星光熠熠，除了詹姆斯，還包括季中加盟的唐西奇（Luka Doncic）、穩定進化的里夫斯（Austin Reaves）、八村壘與防守悍將芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）等人，整體陣容劍指隊史第18冠。

灰狼則在主將艾德華茲（Anthony Edwards）帶領下戰績49勝33敗，隊內擁有戈貝爾（Rudy Gobert）、藍道（Julius Randle）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）等多名悍將，將是湖人首輪的強勁對手。

▲詹姆斯（左）、艾德華茲（右）。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯過去在季後賽曾對戰過23支球隊，僅剩湖人、騎士、快艇、國王、爵士與鵜鶘尚未碰頭。今年首輪將新增灰狼為第24支對手，讓他的季後賽里程碑再添一筆。

湖人與灰狼本季交手戰成2勝2敗平手，雖然2月唐西奇加盟後的那場比賽湖人贏球，但當時灰狼正值陣容不整，戈貝爾與藍道皆缺陣，因此參考價值有限。

▲湖人三巨頭「里夫斯、唐西奇、詹姆斯」。（圖／達志影像／美聯社）

美媒《ESPN》公布系列賽預測，10位分析師全數看好湖人晉級，不過其中並無人預測5場內就能解決戰局，顯示雙方實力接近，預料將是一輪激戰。

湖人即將於台灣時間4月20日在主場迎來與灰狼的首戰，能否把握主場優勢並壓制灰狼強勢陣容，將是系列戰能否搶得先機的關鍵。