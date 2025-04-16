運動雲

>

詹皇首度季後賽對決灰狼　專家一致看好湖人晉級但將苦戰

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

縱橫NBA季後賽20年的湖人天王詹姆斯（LeBron James），至今共出戰54輪系列賽、累積對戰23支不同球隊，幾乎將整個聯盟打過一輪。不過面對即將登場的2025年季後賽，將是他生涯首度在季後賽對決明尼蘇達灰狼。

40歲的詹姆斯在季後賽戰績為41勝13敗，擁有出賽場次（287場）、上場時間（1萬1858分鐘）、得分（8162分）等多項歷史第1紀錄。2024-25賽季他仍維持高檔表現，繳出場均24.4分、7.8籃板、8.2助攻的數據，投籃命中率高達51.3%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯將首次在季後賽對決灰狼。（圖／達志影像／美聯社）

本季湖人陣容星光熠熠，除了詹姆斯，還包括季中加盟的唐西奇（Luka Doncic）、穩定進化的里夫斯（Austin Reaves）、八村壘與防守悍將芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）等人，整體陣容劍指隊史第18冠。

灰狼則在主將艾德華茲（Anthony Edwards）帶領下戰績49勝33敗，隊內擁有戈貝爾（Rudy Gobert）、藍道（Julius Randle）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）等多名悍將，將是湖人首輪的強勁對手。

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯（左）、艾德華茲（右）。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯過去在季後賽曾對戰過23支球隊，僅剩湖人、騎士、快艇、國王、爵士與鵜鶘尚未碰頭。今年首輪將新增灰狼為第24支對手，讓他的季後賽里程碑再添一筆。

湖人與灰狼本季交手戰成2勝2敗平手，雖然2月唐西奇加盟後的那場比賽湖人贏球，但當時灰狼正值陣容不整，戈貝爾與藍道皆缺陣，因此參考價值有限。

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人三巨頭「里夫斯、唐西奇、詹姆斯」。（圖／達志影像／美聯社）

美媒《ESPN》公布系列賽預測，10位分析師全數看好湖人晉級，不過其中並無人預測5場內就能解決戰局，顯示雙方實力接近，預料將是一輪激戰。

湖人即將於台灣時間4月20日在主場迎來與灰狼的首戰，能否把握主場優勢並壓制灰狼強勢陣容，將是系列戰能否搶得先機的關鍵。

關鍵字： NBA湖人灰狼詹姆斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「少見」再見失誤贏球　葉總沒想到：太神奇

「少見」再見失誤贏球　葉總沒想到：太神奇

林昀儒苦戰53分鐘不敵好友奧恰洛夫　無緣世界盃16強

林昀儒苦戰53分鐘不敵好友奧恰洛夫　無緣世界盃16強

富邦奉送4失誤　陳傑憲包辦3打點助統一獅勝出

富邦奉送4失誤　陳傑憲包辦3打點助統一獅勝出

鼻梁骨斷裂、縫10針　林書緯變身「面具俠」仍在適應中

鼻梁骨斷裂、縫10針　林書緯變身「面具俠」仍在適應中

柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄　格林點名庫明加將是首輪關鍵

柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄　格林點名庫明加將是首輪關鍵

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

樂天馬傑森9局再見失誤　味全5比4逆轉贏球

樂天馬傑森9局再見失誤　味全5比4逆轉贏球

攜手李凱威寫同場500安紀錄　郭天信：緣份很奇妙

攜手李凱威寫同場500安紀錄　郭天信：緣份很奇妙

國王本季首度2連敗　林書豪自責喊話：身為領袖該做更好

國王本季首度2連敗　林書豪自責喊話：身為領袖該做更好

大讚台裔陳凱玲登上WNBA殿堂　林書豪：這故事很酷會持續關注

大讚台裔陳凱玲登上WNBA殿堂　林書豪：這故事很酷會持續關注

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

熱門新聞

「少見」再見失誤贏球　葉總沒想到：太神奇

林昀儒苦戰53分鐘不敵好友奧恰洛夫　無緣世界盃16強

富邦奉送4失誤　陳傑憲包辦3打點助統一獅勝出

鼻梁骨斷裂、縫10針　林書緯變身「面具俠」仍在適應中

柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄　格林點名庫明加將是首輪關鍵

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「少見」再見失誤贏　葉總沒想到

2林昀儒苦戰53分鐘　無緣世界盃16強

3富邦奉送4失誤　陳傑憲3打點助獅

4鼻梁斷裂縫10針　林書緯變面具俠

5柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄

最新新聞

1柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄

2詹皇首度季後賽對決灰狼　專家看好湖人

3林昀儒苦戰53分鐘　無緣世界盃16強

4「金童」唐西奇默默捐助達拉斯孩童

5莫爾曼砍30分　許皓程：他是好領導者

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366