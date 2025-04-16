灰熊5秒違例斷送晉級機會　莫蘭特忍傷硬打被讚擁有「獅心」

"I'm playing. That's basically the answer I'm giving."



Ja Morant on battling back from the ankle injury.



????: @MyMikeCheck pic.twitter.com/Bhl3MgQKxb — Grind City Media (@grindcitymedia) April 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

季末歷經換帥風波的灰熊，今（16）日在附加賽作客勇士，他們雖展現強大韌性，克服上半場最多20分落後，決勝節幾度超前了比分，卻在終場前5.1秒執行關鍵一擊時，發生5秒發球違例葬送贏球希望，最終以116比121飲恨，一哥莫蘭特（Ja Morant）還在第3節扭傷腳踝，但他喊話絕對不會缺席生死戰。

Looks like Ja Morant “tweak” his right ankle on buddy Hield’s ankle



-Possible inversion ankle sprain

-Will probably need it taped after the free throws pic.twitter.com/2CFiKURlAX — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) April 16, 2025

這一戰決勝節形成激烈拉鋸，勇士一哥柯瑞（Steph Curry）最後1分50秒連飆2顆關鍵三分，將分差擴大到6分，不過灰熊隨後連續站上罰球線，在菜鳥長人周志豪終場前14.1秒2罰俱中後，曼菲斯逼近到116比117，迫使灣區喊出暫停。

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▲灰熊一哥莫蘭特第3節扭傷腳踝痛苦倒地。（圖／達志影像／美聯社）

暫停過後，灰熊將柯瑞送上罰球線凍結時間，這位4屆冠軍兩罰命中，雙方回到3分差。曼菲斯原有機會靠三分追平戰局，沒想到阿爾達馬（Santi Aldama）在發邊線球時超過時間，被判5秒違例，將球權拱手讓給勇士，最終灣區大軍就以121比116將勝利留在自家，率先挺進季後賽。

《The Athletic》分析，這次致命失誤有多重原因，其一是灰熊已無暫停可用，其二是當家一哥莫蘭特在第3節切入上籃後，意外扭傷右腳踝，動作明顯受限。他休息7分鐘後在第4節初重返場上，但仍一跛一跛，對戰術執行有所影響。更關鍵的是，灰熊必須執行三分戰術，因此發球傳入三分線內將遭勇士戰術犯規，發球選項更為受限，最終導致違例。

雖然灰熊最終沒能逆轉，但莫蘭特的拚戰精神令人肅然起敬，勇士天王柯瑞賽後也特地與他擁抱致意。莫蘭特受傷後堅持不回休息室治療，在場邊服用止痛藥，決勝節再次回到場上，勇士悍將格林（Draymond Green）對此也給予高度肯定，「他有著獅子般的心臟，我完全不意外他會回到場上。他的口頭禪是『我不怕硬碰硬』，我尊敬這點，因為他從不逃避任何挑戰。」

莫蘭特賽後也喊話，絕對不會缺席18日的附加賽生死戰，「我會上場。這基本上就是我能給的答案。」

目前灰熊仍有一線生機，將在18日交手國王與獨行俠之戰的勝者，爭奪西區最後一張季後賽門票。若晉級，將面對例行賽豪取68勝、戰績聯盟第1的奧克拉荷馬雷霆。