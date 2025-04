灰熊5秒違例斷送晉級機會　莫蘭特忍傷硬打被讚擁有「獅心」

"I'm playing. That's basically the answer I'm giving." Ja Morant on battling back from the ankle injury. ????: @MyMikeCheck pic.twitter.com/Bhl3MgQKxb

記者游郁香/綜合報導

季末歷經換帥風波的灰熊,今(16)日在附加賽作客勇士,他們雖展現強大韌性,克服上半場最多20分落後,決勝節幾度超前了比分,卻在終場前5.1秒執行關鍵一擊時,發生5秒發球違例葬送贏球希望,最終以116比121飲恨,一哥莫蘭特(Ja Morant)還在第3節扭傷腳踝,但他喊話絕對不會缺席生死戰。

Looks like Ja Morant “tweak” his right ankle on buddy Hield’s ankle



-Possible inversion ankle sprain

-Will probably need it taped after the free throws pic.twitter.com/2CFiKURlAX