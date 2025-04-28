高中軟聯／張愷恩狂飆12K完投　內思靠再見保送逆轉開胡

▲內思高工張愷恩飆12K完投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中軟式聯賽28日開打，內思高工靠著左投張愷恩完投7局飆出12次三振的壓制表現，搭配6局下追平、7局下靠再見保送搶下勝利，最終以2比1逆轉擊敗南湖高中，旗開得勝。

比賽一開始南湖2局上就靠著投手犯規先馳得點，內思直到6局下才把握對方失誤追回1分。進入7局下，南湖換投後局勢急轉直下，內思靠觸身球上壘，曾宏軒敲安攻佔得點圈，隨後連續2次四壞球，送內思再見得分。

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雖然全場僅敲出1支安打，明顯不如南湖的4支安打，但內思總教練鄒弘毅坦言：「對方先發球速很快，應該有130公里，我們打擊被壓制，等到他退場後才掌握住機會。」

此戰最大功臣張愷恩，繳出94球完投7局、被敲4安、失1分的內容，送出高達12次三振、2次保送，拿下勝投。鄒弘毅盛讚道：「他直球球速接近130公里，搭配犀利變化球，讓打者難以應對，三振自然就多了。」

張愷恩曾在新竹縣關西國小打球，後因手傷國中暫停棒球訓練，高二後身體素質明顯提升，如今成為內思陣中最可靠的王牌。鄒弘毅表示，「這場比賽太接近了，不敢換投，讓他一路投到底。」

首戰告捷，內思總教練也強調，「第一場贏球對士氣很重要。預賽四隊一組，先求晉級，今年高三生只有4位，以高一、二生為主，戰力完整，希望能挑戰16強。」